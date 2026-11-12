주지훈, '재혼황후' 의상 논란 속 심경 "내가 입은 옷이 맞는 건가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주지훈이 '재혼황후' 속 파격 의상에 대한 심경을 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '문명특급' 측은 '주지훈 의상 논란(?)'이라는 제목의 쇼츠 영상을 게재했다.

재재는 '재혼황후' 속 주지훈의 의상을 언급하며 "내가 입고 나온 옷이 맞나 생각했다더라"라고 물었다.

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이에 주지훈은 "준비된 옷을 입고 나올 때마다 이게 가능한 것인가, 이렇게 시스루여도 되냐 싶다.황제의 체통은 어느 선이냐. 명치냐 배꼽이냐"라고 토로했다. 재재는 "배꼽까지 너무 파였더라"라고 놀라며 "언제는 명치고 언제는 배꼽이냐"고 의상 기준을 물었다.

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그러자 주지훈은 "가내복은 명치 아래로 내려간다. 공식적인 석상에서는 명치 위로 올라간다"고 너스레를 떨었다.

최근 공개된 디즈니+ 오리지널 '재혼황후'는 수백억 원대 제작비가 투입된 것으로 알려져 공개 전부터 기대를 모았으나, 공개 직후 아쉬운 의상, 소품 퀄리티로 논란의 중심으로 떠올랐다. 특히 황제 역을 맡은 주지훈의 의상이 "트로트 가수 같다", "'서프라이즈' 같다"는 혹평까지 나오며 몰입도가 떨어진다는 지적도 이어지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com