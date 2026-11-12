"알고 보니 내 옆방"…김진표, 독일 호텔서 총격 사건 생생히 목격

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김진표가 독일 함부르크에서 발생한 총격 사건 현장에 있다가 긴급 대피한 아찔한 경험을 공개했다.

김진표는 지난 10일 자신의 SNS에 독일 함부르크에서 겪은 총격 사건 당시 상황을 여러 장의 사진과 함께 전했다.

김진표는 당시 숙소에서 외출을 준비하던 중 갑작스럽게 총성을 들었다고 밝혔다. 그는 "체크아웃하려고 방문을 나섰는데 총을 든 경찰이 엘리베이터 앞에서 손가락을 입에 대면서 조용히 하라더니 다시 방으로 들어가라고 손짓했다"고 설명했다.

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이어 "순간 당황해서 카드키를 허둥지둥 찾아 방으로 들어와 창밖을 내다보니 평화롭던 풍경은 온데간데없이 호텔을 봉쇄하는 것 같았다"고 당시 긴박했던 상황을 전했다.

김진표는 경찰의 지시에 따라 객실로 돌아간 뒤에도 극심한 공포에 시달렸다고 털어놨다. 그는 "혹시나 내 방으로 들이닥칠까 나는 화장실로 대피했다"며 "들것이 등장했다. 방을 여전히 통제 중이었고 건물을 나가는 사람도 아무도 없었다"고 밝혔다.

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특히 총성이 울렸던 순간을 떠올리며 "4발의 총성이 들렸다. 소리가 너무 가까웠다. 나는 미친 듯이 화장실로 뛰어들어가 문을 걸어 잠갔다"고 전했다. 이어 "아드레날린이 미친 듯 뿜어져 나오는 게 느껴졌다"며 당시 느꼈던 극도의 긴장감을 생생하게 묘사했다.

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김진표가 공개한 사진에는 호텔 주변에 출동한 경찰과 구급대원들의 모습이 담겼다. 또 건물 밖을 촬영하는 드론의 모습도 포착됐다.

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그는 "드론이 내 앞에 자리를 잡고 내 옆방만 계속해서 촬영한다. 그때 알았다. 아, 내 옆방이구나"라며 총격 사건의 중심지가 자신의 객실 바로 옆이었다는 사실을 뒤늦게 깨달았다고 밝혔다.

다행이 통제가 풀린 후 무사히 공항으로 이동한 김진표는 현지 총격 사건 관련 소식을 공유하며 "여튼 오늘의 이 사건은 너무나 충격적이라 사실 아직도 조금 흥분 상태이고 뭔가 트라우마가 생길 듯하다"고 심경을 전했다.

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실제로 지난 10일 독일 함부르크 하펜시티에서는 총격 사건이 발생해 2명이 다치고 3명이 숨졌다. 독일 공영방송 타게스샤우 등 현지 언론에 따르면 68세 남성이 함부르크 하펜시티의 한 건물에서 총격을 가해 39세 여성과 40세 보안업체 직원이 부상을 입었다.

이후 경찰은 함부르크의 유명 공연장 엘프필하모니 건물 내 호텔 객실에서 용의자를 숨진 채 발견했다. 경찰은 용의자가 범행 후 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.

수사 과정에서는 용의자의 거주지인 독일 남부 에닝겐 운터 아할름에서 65세 아내와 90세 장인의 시신도 발견됐다. 현지 경찰은 용의자가 이들을 살해한 뒤 함부르크로 이동해 추가 범행을 저지른 것으로 추정하고 있다.

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한편 김진표는 1995년 그룹 패닉으로 데뷔했으며, 솔로 가수와 방송인으로 활동했다. 특히 자동차 경주 선수로도 활약했으며 XTM 자동차 예능 프로그램 '탑기어 코리아'의 진행을 맡아 인기를 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com