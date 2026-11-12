어도어vs다니엘, 330억 소송 7차 변론기일…"민희진 대체불가설" 해결볼까

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 소속사 어도어와 전 멤버 다니엘의 법적 공방전이 이어진다.

12일 서울중앙지법 민사합의 31부 심리로 어도어가 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)를 상대로 제기한 330억원대 손해배상 소송 7차 변론기일이 열린다.

뉴진스는 2024년 11월 어도어의 계약 위반으로 전속계약이 해지됐다며 독자활동을 선언했다. 그러나 법원은 어도어와 뉴진스의 전속계약은 유효하다고 판단했고, 멤버들도 어도어로 복귀하겠다는 의사를 밝혔다.

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어도어는 이번 사태의 중대한 책임이 다니엘에게 있다며 전속계약 해지를 통보, 430억원대 손해배상 소송을 제기했다. 이후 소송액을 330억원대로 조정했다.

계속된 법정 싸움에서 다니엘 측은 어도어가 감정 자료 등을 제대로 제출하지 않아 소송을 지연시키고 있으며, 아직 어린 다니엘의 미래까지 막고 있다고 주장했다.

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반면 어도어 측은 의도적으로 소송을 지연시킨 적은 없다고 반박했다. 또 제출할 수 있는 대부분의 자료를 이미 전달했고, 일부 자료는 영업비밀 혹은 비밀 유지 의무와 관련돼 있어 확보하기 어려운 부분도 있다고 설명했다.

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또 뉴진스에 대한 민 전 대표의 기여도 평가 부분도 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 민 전 대표 측은 "민희진의 창작자로서의 가치는 대체할 수 없다"며 다른 아티스트와 뉴진스를 동일 기준에서 놓고 평가할 수도 없다고 주장했다.

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그러나 어도어 측은 "민희진이 없으면 매출이 0이라는 건 말도 안된다. 이 정도 경험을 쌓은 멤버들에게 신인 아이돌처럼 프로듀서 1명이 결정적 영향을 미친다고 보기는 어렵다"고 목소리를 높였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com