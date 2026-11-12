'지성♥' 이보영 두 자녀, 母 촬영장에 커피차 쐈다 "우리 엄마 빨리 보내주세요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지성이 아내 이보영을 향한 남다른 애정을 드러내며 든든한 외조에 나섰다.

배우 이보영은 지난 11일 자신의 계정에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개하며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 남편 지성이 아내 이보영을 위해 준비한 간식차 앞에서 포즈를 취하고 있는 이보영의 모습이 담겼다. 이번 간식차는 지성이 두 자녀의 이름과 함께 자신의 이름을 담아 보낸 것으로, 규모부터 세심한 문구까지 가족의 애정이 고스란히 느껴져 눈길을 끌었다.

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특히 간식차 곳곳에 적힌 문구가 보는 이들의 미소를 자아냈다. '우리 엄마 많이 많이 사랑해주세요. 맛있게 드시고 감기 조심하세요-지유♥유성 드림-', '우리 엄마 집에 빨리 보내주세요', '우리 사랑스러운 보영이 잘 부탁드립니다-지성 드림-' 등 재치 넘치는 메시지가 시선을 사로잡았다.

아이들의 귀여운 마음이 담긴 문구부터 남편 지성의 애정 어린 응원까지, 가족의 사랑이 듬뿍 담긴 선물이었다. 특히 아내를 향한 다정한 마음을 아이들의 시선에 빗대어 표현한 센스가 돋보였다. 촬영으로 바쁜 시간을 보내고 있을 이보영을 향한 가족의 따뜻한 응원이 전해지며 훈훈함을 더했다.

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지성 역시 아내의 게시물에 직접 댓글을 남기며 애정을 드러냈다. 그는 "우앗!~드뎌 촬영들어 가셨네요~보영님 작품도 기대됩니다~홍말금 파이팅!. 무탈하게 촬영 마치시길 바라용~"이라며 너스레를 떨었다. 아내의 작품 활동을 응원하는 것은 물론, 특유의 다정하고 장난기 넘치는 말투로 댓글을 남겨 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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이처럼 두 사람은 바쁜 활동 속에서도 서로를 향한 응원을 아끼지 않으며 변함없는 애정을 보여주고 있다. 특히 이번에는 지성뿐 아니라 두 자녀까지 함께 마음을 보탠 간식차 선물이라는 점에서 더욱 의미를 더했다. 사진과 댓글만으로도 화목한 가족의 일상이 엿보이며 많은 이들의 관심을 모으고 있다.

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한편 이보영은 2013년 배우 지성과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.