나윤권, 테이 동성열애설→성전환 수술설 드디어 해명 "위장결혼이냐고"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 나윤권이 자신을 둘러싼 루머에 대해 해명했다.

11일 케이윌의개인 채널에는 '준비물은 없지만 일단 듣는 프러포즈 속성 과외'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 나윤권은 테이와의 동성 스캔들부터 성전환 수술설까지. 과거 루머들에 대해 입을 열었다.

케이윌은 "우리나라에서 동성 스캔들로 제일 화제가 됐던 걸로 기억한다"며 나윤권과 테이의 열애설을 떠올렸다.

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나윤권은 "2010년 테이 회사 대표가 태국에 지인이 있다고 해서 함께 여행을 가게 됐다. 태국은 화상을 입을 정도로 햇볕이 세서 12시부터 2시 사이에는 현지 분들도 밖에 안 돌아다닌다고 하더라. 그런데 요트에 탔을 때 테이가 태닝을 한다고 잠이 들었는데, 돌아와서 갑자기 식은땀을 흘리고 눈이 안보인다고 하더니 화장실에 가서 구토하고 쓰러졌다. 알고보니 온몸에 전신 2도 화상을 입었더라"라고 털어놨다.

그는 "병원에 가서 온몸에 알코올 붕대를 감았다. 진짜 심한 화상을 입으면 살이 바삭해지고, 몸을 펴기도 힘들다. 걷지를 못하니까 살이 터진 그 상태로 휠체어에 앉고 제가 공항에서 휠체어를 끌었다. 테이 형이 털 모자를 쓰고 휠체어에 앉아있고 내가 (휠체어를 밀고) 들어오니까 '테이가 수술을 받아 그런 상태가 됐다'는 말이 나왔다"고 설명했다.

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또 "팬들이 '라디오스타'에서 테이가 나와 내 얘기를 했는데, 소를 다 팔았다고 하니 '나윤권 백 사줬냐'고 했다더라. 그때 내가 백을 들고 웃고 있는 사진을 합성해 나갔다고 하더라"라고 덧붙였다.

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케이윌은 "실제로 내가 철권 얘기, 소 키운 얘기, 윤권이랑 뭐하냐는 얘기만 하니까 그만하라고 짜증낸 적 있다. 그때 뭔가 좀 미안한 게 있다고 하더라"라고 귀띔했다.

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나윤권은 "그래서 연락이 조금 뜸했던 것 같기도 하다"라고 수긍했고, 케이윌은 "테이 결혼할 때 위장결혼 아니냐고 그랬다"며 너스레를 떨었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com