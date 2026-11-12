이규한♥솔비, 하관 운명설 진짜인가..똑닮은 미소, 훈훈한 예비부부 투샷

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이규한이 예비신부 솔비와 다정한 투샷을 공개하며 애정을 드러냈다.

이규한은 지난 11일 밤 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 솔비와 함께 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이규한은 솔비가 참여 중인 전시회를 직접 방문해 눈길을 끌었다. 해당 전시는 오는 23일까지 서울 서초구 방배동 갤러리초이에서 열리는 '갤러리초이 2.0 - 그라운드 : 스위치'다. 예비신부가 참여한 전시를 직접 찾아 응원에 나선 이규한의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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특히 사진 속 두 사람은 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 닮은 듯한 분위기와 자연스러운 미소가 시선을 사로잡으며 예비부부의 달달한 케미를 엿보게 했다. 별다른 설명 없이 공개한 사진만으로도 서로를 향한 애정과 편안한 관계가 고스란히 전해진다.

한편 이규한과 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 방송에서는 최종 커플로 이어지지 않았지만, 방송 이후 관계가 발전해 연인으로 거듭났다. 이후 결혼 소식까지 전하며 많은 이들의 축하를 받고 있다.