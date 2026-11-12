'젝키 탈퇴' 고지용發 파국…디너쇼 취소→이재진 고소, 30주년 재결합 되겠나[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 파국이다. 젝스키스 30주년에 먹구름이 드리웠다.

시작부터 난항이었다. 고지용 소속사 마운틴무브먼트스토리는 12월 15일과 16일 양일간 고지용 장수원 이재진이 인천 인스파이어 아레나에서 '더 트리 인 인스파이어 - 젝키의 못다한 이야기'를 개최한다고 밝혔다. 주최 측은 젝스키스의 공식 재결합 공연은 아니라고 선을 그었지만, 탈퇴 멤버인 고지용이 젝스키스의 이름을 내건 행사에 참여하면서 팬 연합이 반대 성명을 내는 등 잡음이 일었다.

결국 이재진이 반발하고 나섰다. 이재진은 10일 "주최 측이 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통해 현금 입금하는 방식으로 티켓을 판매한다는 것을 뒤늦게 알게 된 뒤 주최 측에 미환불 건에 대한 조속한 환불과 공식 예매처를 통한 투명한 티켓 판매를 요구했으며 출연 관련 협의를 한 것은 사실이지만 최종 계약서에 서명하지 않았다"고 밝혔다.

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주최 측은 티켓 판매 금액은 대표 개인 계좌가 아닌 회사 계좌로 입금을 받은 것이고, 이재진 측이 5일 불참 의사를 밝혔다 다시 참여의 뜻을 밝혀 6일 고지용의 인터뷰가 공개됐으나 이재진이 7일 다시 불참을 통보했다고 주장했다.

그러나 장수원 측은 10일 김재덕과 결성한 그룹 제이워크 공식 팬카페를 통해 행사 취소 공지를 냈다.

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논란은 법적 공방으로 이어졌다. 마운틴무브먼트스토리 대표 A씨는 이재진이 자신의 실명과 금전 수령 방법 등을 언급했다며 이재진을 명예훼손 혐의로 고소했다.

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사실관계는 법정에서 가려지게 됐지만, 분명한 건 젝스키스 30주년에는 악영향을 미쳤다는 것이다.

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젝스키스는 1997년 데뷔한 뒤 '학원별곡' '기사도' '로드파이터' '무모한 사랑' '커플' 등의 히트곡을 발표하며 H.O.T와 함께 1세대 아이돌 양대 산맥으로 군림했다. 2000년 팀은 해체됐지만, 고지용을 제외한 멤버들이 2016년 MBC '무한도전-토토가2'를 통해 다시 뭉치며 제2의 전성기를 열었다. 그렇게 우여곡절 끝에 2027년 30주년을 맞게 됐고, 고지용 또한 인터뷰를 통해 재결합 의사가 있음을 내비치기도 했다.

그러나 젝스키스 5인 완전체를 볼 수 있을지는 미지수다. 일단 고소전까지 벌어진 상황에서 고지용과 이재진 측의 갈등을 봉합하긴 어려워 보인다. 팬덤의 반발도 거세다. 안그래도 고지용 재합류 반대 성명까지 발표했던 팬들이 이재진 사태 속에서 고지용의 합류를 반길 가능성은 높지 않다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com