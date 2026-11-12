34기 영수, 순자에 "성형한 곳 있냐, 2세 얼굴 걱정" 돌직구 질문..문신·반려묘도 NO(나는솔로)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 34기 영수가 순자에게 푹 빠진 나머지 확고했던 결혼관마저 흔들리는 모습을 보였다.

지난 11일 방송된 ENA·SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 순자를 향한 마음이 깊어지면서 평소 자신이 세워뒀던 결혼 조건까지 내려놓는 영수의 모습이 그려졌다.

이날 순자는 영수, 영식과 함께 2대 1 데이트에 나섰다. 세 사람은 차를 타고 이동하며 자연스럽게 연애와 결혼에 관한 이야기를 나눴다.

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먼저 순자는 "애교 있는 스타일 좋냐"라고 물었고, 영수는 "징징거리는 거 안 좋아한다"고 단호하게 선을 그었다. 그러면서 순자에게 "징징거리는 스타일이냐"고 물었다.

순자는 "아니다. 말 안 하는 스타일이다"라면서도 "주도권을 갖고 싶어 하는 스타일이다"라고 솔직하게 밝혔다. 이에 영식이 "연애할 때 맞춰주는 스타일은 아닌가 보다"라고 하자 순자는 순순히 인정했다.

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이후 식사를 마친 영수는 본격적으로 순자에 대한 궁금증을 쏟아내기 시작했다. 그는 순자에게 "집에 제사를 지내냐"고 물었다. 순자가 "제사가 꽤 있으시냐"고 되묻자 영수는 "있으면 안 돼요?"라고 반문했다.

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이에 순자는 "(제사에) 다 갈 수는 없다. 저는 출근하는 여성이다"라고 자신의 입장을 분명히 했다. 그러자 영수는 그제야 자신의 집에는 제사가 없다고 털어놨다. 결혼 후 며느리로서 감당해야 할 부분까지 미리 확인하려는 듯한 질문에 관심이 쏠렸다.

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여기서 끝이 아니었다. 영수는 순자에게 "얼굴에 뭐 튜닝한 거 있냐"고 돌직구 질문을 던져 현장을 놀라게 했다. 송해나는 "뭘 그런 걸 물어보냐"라고 경악했다.

순자가 "네"라고 답한 뒤 "왜 성형한 거 별로냐"라고 되물었다. 이에 영수는 "전후가 완전 다르면 별로"라며 "아기를 낳게 되면 '어? 누구지?' 할 수도 있지 않냐"라며 성형에 대한 솔직한 기준을 밝혔다.

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뿐만 아니라 순자의 손목을 유심히 살피던 영수는 "타투 본 것 같은데"라고 넌지시 물었다. 순자는 대수롭지 않다는 듯 "저희 고양이 발바닥 타투다"라고 설명하며 영수와 영식에게 직접 보여줬다.

이처럼 다소 민감할 수 있는 질문을 연이어 던진 영수의 속내는 인터뷰에서 공개됐다. 영수는 성형 여부를 물어본 이유에 대해 "비포와 너무 다르면 마음이 꺼질 거 같았다"고 설명했다. 제사에 관해 질문한 것 역시 "맏며느리감인지 확인해보고 싶었다"고 털어놨다.

특히 영수는 순자에게 마음이 기울면서 자신의 기존 결혼관마저 달라졌다고 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "원래 문신 있는 여자 진짜 싫다. 원래 같으면 바로 안 만났을 거다. 평소 결혼 상대에 대해 확고한 기준이 있었다. 문신, 반려묘 다 안 된다. 근데 뭐에 홀렸는지 상관없더라. 그래서 '아, 내가 미쳤구나' 하는 생각이 들었다"고 밝혔다.

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평소라면 결혼 상대로 고려하지 않았을 조건들까지 순자 앞에서는 더 이상 문제가 되지 않았다는 것. 자신만의 확고한 기준을 세워뒀던 영수가 순자에게 빠져 이를 하나둘 내려놓는 모습이 드러나면서 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 흘러갈지 관심이 쏠린다.