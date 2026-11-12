"새로운 '마블민국' 신드롬"…'어벤져스: 둠스데이', 905만 '스파이더맨4' 흥행 잇는다

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 연말 극장가에 한층 강력한 마블 신드롬을 불러일으킬 것으로 주목받고 있다.

지난 7월 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 국내 900만 관객을 돌파하며 극장가를 뜨겁게 달군 가운데, 오는 12월 16일 '어벤져스: 둠스데이'가 개봉을 앞두고 있어 마블의 흥행 열기가 연말까지 더욱 거세질 전망이다. 특히 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에서 특별한 인연으로 사랑받아 온 배우 톰 홀랜드와 로버트 다우니 주니어가 각각 올해 마블의 시작과 끝을 장식하는 흥행 주역으로 주목받으면서 영화 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

먼저 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 2026년 북미 개봉작 흥행 1위에 오른 것은 물론, 국내에서도 누적 관객 905만 명을 돌파하며 역대 '스파이더맨' 시리즈 최고 흥행 기록을 새롭게 썼다. 톰 홀랜드는 이번 작품에서 한층 성장한 피터 파커의 모습을 선보이며 존재감을 확고히 했다. 여기에 화려한 액션과 더욱 깊어진 캐릭터의 서사가 어우러지며 관객들의 호평을 이끌어냈다.

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이 같은 흥행 바통을 이어받아 2026년의 대미를 장식할 주인공은 바로 '어벤져스: 둠스데이'의 로버트 다우니 주니어다. 2008년 '아이언맨'을 시작으로 MCU의 역사를 함께 해온 로버트 다우니 주니어는 이번 작품에서 천재적인 과학자에서 세상을 위협하는 절대적인 존재로 거듭난 닥터 둠으로 파격적인 변신을 선보인다. 특히 '어벤져스: 엔드게임' 이후 7년 만에 돌아오는 '어벤져스' 시리즈에서 히어로가 아닌 MCU 사상 최강의 빌런으로 등장한다는 점에서 전 세계가 들썩이고 있다. 여기에 토르, 스티브 로저스, 로키 등 기존 '어벤져스' 히어로들의 반가운 컴백은 물론, '판타스틱 4', '엑스맨'까지 총출동해 상상을 초월하는 스케일의 총력전을 예고, 올 연말 극장가를 장식할 최고의 시네마틱 이벤트로서 위용을 보여줄 것으로 기대를 모은다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com