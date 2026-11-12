구성환, 24kg 찌고 사라진 턱선.."고교시절 183cm 78kg" 동창회 앞 폭풍 관리(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자] 현재 102kg을 유지하고 있는 배우 구성환이 고등학교 시절에 일명 '4대천왕'이었다고 주장한다.

오는 13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임을 준비하는 모습이 공개된다.

구성환은 아침부터 주방에서 분주하게 움직인다. 딱 30주년이 된 고등학교 동창회를 앞두고 자신만의 방식으로 케이크를 준비하는 것. 그는 오븐 대신 밥솥으로 만드는 '구성환표 초코 브라우니'를 만든다.

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구성환은 고등학교 시절에 키 183cm, 몸무게 78kg으로, 학교에서 '4대천왕' 중 한 명이었다고 밝히면서 밸런타인데이 때에는 초콜릿과 러브레터를 독차지했었다고 회상한다. 자신의 리즈 시절이었던 '4대천왕'의 건재함을 보여주기 위해 그는 외모 관리에 초집중한다.

구성환은 거울 앞에 앉아 얼굴 괄사를 하며 "작아져라! 작아져라!"라고 주문을 외우는가 하면 동창회 코디에도 신경을 쓴다. 또한 단골 바버샵에 방문해 "제일 젊어 보여야 돼"라며 '브래드 피트 헤어'를 요청하는데, 변신한 그의 모습은 어떨지 기대가 쏠린다.

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그런가 하면 구성환은 동창회에서 만날 친구들에게 줄 편지를 쓰다가 갑자기 자기도 모르게 울컥한 마음에 당황한다. 그는 긴장과 설렘, 기대감에 어느 때보다 상기된 모습을 보여주는데, 당시 속마음을 어땠을지 궁금증을 자아낸다.

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동창회를 앞두고 '4대천왕' 시절을 소환한 구성환의 모습은 오는 13일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.