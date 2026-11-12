"여심 싹쓸이했다"…34기 영호, 6명 전원 선택에도 정작 마음은 '안갯속'

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영호가 여성 출연자 6명 모두에게 선택받으며 독보적인 인기남에 등극했다. 특히 이틀 연속 3대1 데이트를 성사시킨 데 이어 관심 있는 여성만 4명이라고 밝혀 또 한 번 놀라움을 안겼다.

지난 11일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 34기 솔로남녀들의 동시 선택 데이트가 그려졌다. 특히 이날 밤 여성들의 데이트 선택에서 영호에게 표가 쏟아지며 러브라인이 완전히 뒤바뀌었다.

가장 먼저 반전을 안긴 인물은 영자였다. 그동안 영철에게 꾸준히 호감을 표현했던 영자가 돌연 영호를 선택한 것. 여기에 상철과 가까워지고 있던 옥순까지 영호에게 향했다. 영철과 영호 사이에서 고민하던 현숙 역시 영호를 택하면서 순식간에 3대1 데이트가 완성됐다.

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놀라운 것은 영호가 앞선 데이트에서도 영숙, 정숙, 순자의 선택을 받아 3대1 데이트를 했다는 사실이다.

이로써 영호는 34기 여성 출연자 6명 모두에게 적어도 한 번씩 선택받는 기록을 세웠다. 여섯 명의 여성이 각기 다른 시점에 영호를 선택하면서 사실상 34기 최고 인기남의 자리를 굳힌 셈이다.

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반면 영수와 영철은 단 한 명의 선택도 받지 못해 고독정식을 먹는 처지가 됐다.

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영철은 앞서 현숙에게 자신의 마음을 다시 한번 고백하며 관계 회복을 시도했던 상황. 그는 "내가 못난 모습을 보였던 것 같다. 부담 안 가게 할 테니까 고민 한 번만 해달라"고 호소했지만, 정작 현숙은 영호에게 향해 안타까움을 자아냈다.

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여성들의 선택을 독차지한 영호는 데이트 자리에서도 세심한 매너를 보였다. 그는 직접 고기를 굽고 물과 휴지를 챙기는 등 세 여성을 고루 배려했다. 또 일본에 거주하고 있는 자신의 상황을 고려해 장거리 연애와 결혼 후 가정생활 등 현실적인 질문을 건네며 상대방을 알아갔다.

하지만 정작 영호의 마음은 더욱 복잡해졌다.

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영호는 데이트를 마친 뒤 제작진과의 인터뷰에서 "이번 심야 데이트를 통해 마음의 변화가 컸다"며 "고민의 대상이 되고 있는 사람은 사실 네 분"이라고 고백했다. 기존에 호감을 느끼던 현숙과 순자에 이어 새롭게 자신을 선택한 옥순과 영자까지 관심 대상에 포함됐다는 설명이다.

앞서 영호는 순자와 현숙 사이에서 마음이 5대5라고 밝혔던 바 있다. 특히 순자에게는 일본에 거주하는 자신과의 장거리 연애에 대한 고민도 직접 털어놨다. 순자는 영호에게 호감을 드러내면서도 느린 연애 속도에 답답함을 느끼고 있었고 결국 이날 밤 데이트에서는 영호 대신 상철을 선택했다.

여성 출연자들의 마음은 영호에게 쏠리고 있지만, 정작 영호는 네 명의 여성 사이에서 선택을 고민하는 상황이 됐다.

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한편 1991년생인 영호는 현재 외국계 증권사 일본 지사에서 근무 중인 것으로 알려졌다. 여성 6명의 선택을 모두 경험한 영호가 최종적으로 누구에게 마음을 정할지, 34기의 복잡해진 러브라인에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com