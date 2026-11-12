사유리 子 젠, 5세 맞나? 벌써 6개 국어 마스터 "아랍어 좋아해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 사유리가 한국어, 일본어, 영어, 중국어, 스페인어에 아랍어까지 6개 국어를 배우고 있는 5세 아들 젠의 교육 스케줄을 공개했다.

지난 11일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에서는 사유리가 지인들과 아이들에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

영상 속 사유리는 젠의 교육 일정에 대해 월요일에는 아랍어, 화요일에는 스페인어, 수요일에는 중국어, 금요일에는 축구, 토요일 아침에는 스페인어를 배우고 있다고 밝혔다.

Advertisement

사유리는 "젠이 아랍어 좋아한다. 우리 생각에는 어렵다고 생각하는데 중국어가 훨씬 어렵다고 한다. 아랍어 선생님 2시간 오는데 매일 매일 왔으면 좋겠다고 한다"라면서 젠의 아랍어 사랑을 전했다. 이어 "모든 게 앉아서 공부하는 것보다 계속 놀면서 한다"라고 설명했다.

이에 지인은 "아기들은 너무 많은 언어를 배우면 헷갈리지 않냐"라고 물었다. 그러자 사유리는 "근데 재미있다고 한다. 그리고 그만큼 공부하고 있지 않다. 중국 선생님은 TV 보고 있다. 뭐하는지 모른다"라면서 언어가 다를 뿐 놀이시간처럼 흐르는 젠의 외국어 수업에 대해 설명했다.

Advertisement

젠은 어린 나이에도 한국어와 일본어는 물론 영어, 중국어, 스페인어까지 구사하는 '언어 천재'로 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com