'재혼 황후' 주지훈, 개비에슈 폭주 끝까지 간다..신민아 향해 "그리웠어 라스타" 망언

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 한층 과감해진 로맨스와 쉴 틈 없이 휘몰아치는 파격적인 전개로 전 세계 시청자를 사로잡았다.

지난 11일 공개된 '재혼 황후' 5~6회는 나비에(신민아)를 사칭한 라스타(이세영)를 향한 하인리(이종석)의 통쾌한 반격부터 소비에슈(주지훈)와 하인리의 팽팽한 대결, 라스타가 감춰온 과거와 충격적인 임신 소식까지 연이은 사건들이 펼쳐지며 한순간도 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사했다.

소비에슈는 황후의 생일을 맞아 나비에에게 화해를 청하며 단둘이 별궁으로 향한다. 오랜만에 다정한 시간을 보내며 관계를 회복하는 듯했던 두 사람. 그러나 소비에슈가 나비에를 향해 "그리웠어. 라스타"라는 충격적인 망언에 이어 라스타가 아프다는 소식에 나비에를 홀로 남겨둔 채 자리를 떠나 시청자들의 분노를 자아냈다.

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반면 하인리는 나비에를 향한 거침없는 직진 로맨스로 설렘을 더했다. 장난스러운 모습 뒤에 숨겨진 영리함과 대담함으로 라스타의 거짓을 밝혀내는가 하면, 나비에를 위해 준비한 열기구 데이트로 두 사람 사이에 피어나는 감정을 더욱 짙게 만들었다.

한편 라스타가 필사적으로 감춰온 과거가 서서히 드러나기 시작했다. 로테슈(박호산) 자작이 그녀를 찾아와 숨겨진 비밀을 언급하며 긴장감을 고조시킨 가운데, 라스타의 임신 소식까지 전해지며 황실은 또 한 번 발칵 뒤집혔다. 연이은 배신과 혼란 속에서도 황후의 품위를 지키려는 나비에와 그녀의 곁에서 위로를 건네는 하인리의 모습은 두 사람의 관계에 대한 관심을 더욱 높였다. 과연 라스타가 감춰온 비밀과 임신 소식은 황실에 어떤 파장을 불러올지 앞으로 펼쳐질 이야기에 궁금증을 고조시킨다.

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이렇듯 '재혼 황후'가 전 세계를 K-로맨스 판타지의 세상으로 이끌었다. 공개 이후 시청자들은 "이제부터 모든 로판의 실사화 가능성을 열어준 전설의 드라마"(유튜브, 방*******), "K-로판의 시대가 와버렸구나"(유튜브, J******), "오랜만에 계속 보고싶은 드라마는 확실한 듯"(유튜브, t************), "나 로판 좋아하네" (X, c*************), "황실 로맨스 판타지의 정점을 실사로 제대로 말아줌"(X, k********), "최소 5번 봄. 내가 보장함"(X, s***********), "나를 장르 속으로 잡아당김"(X, ㅣ**********) 등 황실 로맨스의 매력에 흠뻑 빠진 폭발적인 반응이 이어졌다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com