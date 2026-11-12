軍백기 없다..'꿀알바' 이재욱, 넷플 1위 찍고 비하인드 공개

사진=로그스튜디오

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[스포츠조선 조지영 기자] 군 복무 중인 배우 이재욱이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출)를 통해 흥행력을 과시했다.

11일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트 투둠에 따르면, 이재욱이 출연한 '꿀알바'는 글로벌 TOP 비영어 쇼 부문 1위에 등극하며 글로벌 시장에서 저력을 과시했다.

더불어 한국을 포함한 베트남, 태국, 싱가포르, 홍콩, 칠레 등 22개 국가에서 1위를 차지했으며, 아르헨티나, 브라질, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 인도, 호주 등 76개국 TOP 10에 오르며 전 세계 시청자들의 관심을 받고 있다.

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이와 함께 이재욱의 열정이 엿보이는 비하인드 컷이 공개돼 이목을 집중시켰다. 사진 속 이재욱은 모니터에 시선을 고정한 채 촬영 장면을 꼼꼼히 살피는가 하면, 음료를 마시며 숨을 고르는 자연스러운 순간까지 포착돼 눈길을 끌었다.

특히 카메라 밖에서도 작품에 깊이 몰입하는 이재욱의 모습이 돋보인다. 완성도를 높이기 위해 세밀한 부분까지 신경 쓰는 진중한 태도가 이재욱의 탄탄한 연기 내공을 다시금 실감케 한다.

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극 중 이재욱은 거대한 빚더미에 쫓겨 꿀알바에 발을 들이게 된 혁준 역으로 변신했다. 고단한 청년의 현실부터 생존을 위해 고군분투하는 과정, 거침없는 액션을 소화하며 장르물 배우로서의 존재감을 각인시켰다.

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'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com