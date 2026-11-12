"子 머리 뭉텅이로 뽑아" 22기 옥순, 양육비 문제로 자녀까지 고통 '충격'

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 22기 옥순이 양육비를 받기까지 겪었던 힘겨운 과정을 공개, 안타까움을 자아냈다.

11일 'A급 장영란' 유튜브 채널에는 장영란이 22기 옥순, 22기 경수 부부를 만난 영상이 공개됐다.

옥순은 장영란이 미혼모 시절에 대해 묻자 "많이 힘들었다. 제일 힘들었던 게 양육비 소송이었다. 혼인신고가 안 돼있어서 자기 애가 아니라며 양육비를 안 줬다"라고 말했다.

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이어 "친자 증명을 하려면 아이 머리카락을 뽑기 위해 법원에서 사람이 온다. 애 머리카락이 가늘고 모근이 안 나서 한 뭉텅이를 뽑아간다. 하나씩 뽑으면 애가 더 우니까 그냥 뭉텅이로 잡고 뺀다"라고 말해 충격을 줬다.

옥순은 "그때 정신적으로 너무 힘들었다. 애한테 이렇게까지 해야 하나 싶었다. (결과가) 친자로 확인됐는데 (양육비 지급) 조건이 죽을 때까지 앞에 나타나지 않는 거였다"라며 친자 관계가 확인된 후에야 양육비를 일시불로 받았다고 설명했다.

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옥순은 "(양육비를) 가지고 있으면 쓸 거 같아서, (아들을 위해) 대출을 받아 집을 샀다"라고 밝혔다.

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한편 옥순과 경수는 SBS플러스, ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 22기 돌싱특집 출연자다. 방송 후 슬하에 각각 아들과 딸을 둔 상태에서 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com