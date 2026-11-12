이수혁, 어딘가 달라진 분위기.."내가 알던 얼굴 아냐" 댓글창 발칵

사진출처=스포츠조선, 데일리패션뉴스SNS

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 출신 배우 이수혁이 이전과는 사뭇 달라진 분위기로 화제를 모으고 있다.

이수혁은 지난 10일 서울 성북구 한국가구박물관에서 열린 프랑스 하이 주얼리 브랜드 메시카(MESSIKA)의 이브닝 행사에 참석했다.

이날 이수혁은 젖은 듯한 질감이 돋보이는 웨이브 헤어스타일에 올블랙 패션을 매치해 감각적인 스타일링을 선보였다. 카메라 앞에서는 여유로운 포즈와 특유의 카리스마를 드러내며 모델 출신다운 남다른 아우라를 발산했다.

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하지만 행사 이후 공개된 사진에서는 스타일링만큼이나 달라진 얼굴 분위기가 누리꾼들 사이에서 화제를 모았다. 과거 날렵한 눈매와 날카로운 턱선, 뚜렷한 이목구비로 신비롭고 시크한 매력을 자랑했던 것과 달리, 최근에는 한층 부드러워진 인상과 살이 오른 듯한 볼살로 이전과는 사뭇 다른 분위기를 풍겼기 때문.

사진을 접한 누리꾼들의 반응도 다양했다. 일부 누리꾼들은 "특유의 분위기가 사라졌다", "이수혁이 맞냐", "얼굴이 많이 부은 것 같아 걱정된다", "내가 알던 얼굴이 아니다" 등의 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다. 오랜 시간 날렵하고 신비로운 이미지로 독보적인 존재감을 보여온 만큼, 이번에 공개된 모습이 더욱 큰 관심을 모으는 모양새다.

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한편 이수혁은 최근 넷플릭스 시리즈 '월간남친'과 영화 '시스터'를 통해 스펙트럼 넓은 캐릭터 소화력을 선보였다. 차기작인 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'과 '딜러'를 통해 대중과 만날 예정이다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com