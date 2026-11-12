원수 강동원X김고은 혼인한다..로맨스 액션 사극 '혼: 삼각의 시간' 제작 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간'(박지은·박은영 극본, 김원석·박주천 연출)이 배우 강동원, 김고은 캐스팅 소식을 전했다.

김원석 감독과 박지은 작가의 만남, 그리고 강동원, 김고은의 캐스팅으로 화제를 모은 '혼: 삼각의 시간'이 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.

제목 '혼: 삼각의 시간'?의 '혼(婚)'에는 결혼(結婚)의 의미와 함께, 해가 저문 직후 낮과 밤의 경계가 겹쳐지는 '혼(昏)의 시간'이라는 뜻이 담겨 있다. 밝음과 어두움이 하나가 되고, 너와 내가 구분이 되지 않는 그 시간에, 백 년간 원수로 대립해온 두 가문의 무영(강동원)과 수련(김고은)은 왕명으로 혼인을 하게 된다. 두 가문의 끝없는 대립을 지켜보던 왕이 내린 이 명령은 모든 것을 뒤흔들고 예상치 못한 파장을 일으킨다. '혼: 삼각의 시간'의 이야기는 바로 그 운명이 교차하는 순간에서 출발한다.

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액션, 멜로, 스릴러, 판타지 등 폭 넓은 장르를 오가며 매 작품 새로운 얼굴을 보여주었던 강동원이 무영 역을 맡아 또 한 번의 변주를 예고한다. 무영은 강씨 가문의 서자이자 북방악귀로 불리는 인물로, 뛰어난 무예 실력과 성품을 지녔지만 북방에서 그림자처럼 살아가는 인물이다. 강동원은 액션은 물론, 혼인 이후 새로운 운명을 맞이할 무영의 감정 또한 드라마틱하게 그려낼 전망이다.

장르와 시대를 막론하고, 작품마다 인물의 감정과 삶을 섬세하게 표현하며 캐릭터 그 자체의 매력을 보여주었던 김고은은 한씨 가문의 고명딸 수련을 연기한다. 세자빈 간택에서 탈락한 뒤 금혼령에 묶여있던 수련은 예기치 못했던 무영과의 혼인으로 인생의 새로운 국면을 맞이하게 된다. 가문의 원수와 혼인했지만 운명에 지지 않는 단단함을 지닌, 밝은 성격의 수련에 김고은이 어떤 입체감을 더할지 기대된다.

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연출은 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'?와 드라마 '미생' '시그널' '나의 아저씨' 등을 통해 인물의 감정과 서사를 밀도 있게 쌓아온 김원석 감독이 맡았다. 각본은 드라마 '눈물의 여왕' '사랑의 불시착' '푸른 바다의 전설' 등을 통해 선명한 캐릭터와 전개로 폭넓은 사랑을 받아온 박지은 작가가 맡아, 로맨스와 판타지, 사극의 결을 동시에 확장한다.

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'혼: 삼각의 시간'은 백 년에 걸친 원수 집안의 두 남녀가 왕명으로 혼인을 하게 되면서 펼쳐지는 로맨스 액션 사극이다. 강동원, 김고은이 출연하고 '별에서 온 그대' '사랑의 불시착' '눈물의 여왕'의 박지은 작가가 극본을, '미생' '시그널' '나의 아저씨' '폭싹 속았수다'의 김원석 감독이 연출을 맡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com