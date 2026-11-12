최태성, 거액 제안에도 EBS 남은 이유 "안락함보다 '삶의 의미' 중요"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 역사 강사 최태성이 대형 사교육 업체의 거액 스카우트 제안을 고심 끝에 거절한 사연을 고백했다.

지난 11일(수) 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주, 이하 유 퀴즈)' 368회는 전국 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.8%로 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 수성했다. 특히 수도권 가구 기준으로는 평균 5.0%, 최고 6.5%를 기록해 지상파 포함 전채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 지키며 막강한 저력을 입증했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)

'인생이 곧 역사' 특집으로 진행된 이날 방송에는 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성, 대한민국 여성 최초 독도함 함장이 된 배선영 대령, 대한민국 대표 역사 강사 최태성 그리고 배우 김윤석이 유재석과 만나 각자의 자리에서 역사를 써 내려온 인생 이야기를 전했다.

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'아빠 힘내세요'를 비롯해 '연날리기', '시골하루', '초가삼간' 등 수많은 곡을 탄생시킨 한수성 작곡가는 40년간 초등학교 음악 교사로 재직하며 음악을 향한 꿈을 놓지 않았던 이야기를 들려줬다. 인생의 가장 큰 시련 속에서 탄생한 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 비화도 공개했다. 아파트를 판 돈 4천만 원으로 녹음실을 마련하고 가족과 반지하 생활을 시작했지만, 1년 만에 건물주가 부도를 내면서 모든 것을 잃었던 것. 한수성은 "'아빠 힘내세요'는 IMF와 관련해 만든 노래가 아니라 제 이야기를 담아낸 것"이라며 곡에 얽힌 사연을 전한 데 이어, 2006년 한 달 저작권료가 3천만 원을 넘어서며 빚을 청산했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 61세에 가수의 꿈을 이루고 70대의 나이에도 광안리 낭만 버스커로 활약 중인 한수성은 "나이가 자기의 꿈을 덮는다고 생각하지 않는다"고 전해 감동을 더했다.

대한민국 최초의 여성 독도함 함장이 된 배선영 대령은 해군의 새로운 역사를 쓰기까지의 이야기를 풀어냈다. 56대 1의 경쟁률을 뚫고 1999년 해군사관학교 최초의 여생도로 입교한 배선영 대령은 "여성으로서 전형적인 삶을 살고 싶지 않다는 생각을 했다"며 "이왕이면 1기를 해야겠다는 마음으로 도전했다"고 밝혀 '최초'라는 타이틀에 대한 자부심을 드러냈다. 배선영 대령은 세계 최대 규모의 해상 합동 훈련인 림팩에서 30개국, 3만 명의 해군을 지휘한 경험과 함께 1만 4천 톤 규모의 독도함을 이끄는 함장으로서 "사람이 제일 중요하다"라며 묵직한 카리스마와 리더십도 보여줬다. 쉽지 않은 도전의 과정에서 "남은 인생을 패배자로 살 생각이야?"라는 어머니의 말이 다시 일어설 용기를 줬던 사연도 관심을 모았다. 또한 방송 당일인 11월 11일이 대한민국 해군 창설 기념일임을 되새기며 여운을 남겼다.

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누적 수강생 700만 명을 보유한 대한민국 대표 역사 강사 최태성의 이야기도 뜨거운 울림을 전했다. 26년째 한국사 강의를 무료로 제공하며 '공교육의 아이콘'으로 자리매김한 그는 사교육 시장의 파격적인 제안에 흔들렸던 순간을 털어놨다. 평생 교직 생활로도 벌기 어려운 거액의 스카우트 제안을 받고 원형 탈모가 생길 정도로 고민했지만, 그의 마음을 다잡게 한 것은 독립운동가 우당 이회영 선생이었다. 명망가로서 누릴 수 있었던 안락한 삶을 버리고 '한 번의 인생을 어떻게 살 것인가'를 고민했던 이회영 선생의 삶을 되새기며 결국 계약서를 찢어버렸다는 것. "역사는 사실을 암기하는 과목이 아니라 사람을 만나는 인문학"이라고 강조한 최태성은 수능과 학생독립운동기념일이 있는 11월을 맞아 학생들에게 "여러분 안에도 역사의 거인들의 DNA가 흐르고 있다는 사실을 알아주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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데뷔 39년 만에 첫 예능 나들이에 나선 김윤석의 반전 매력도 시청자들을 사로잡았다. 김윤석은 영화 '타짜'부터 '추격자', '황해'까지 자신의 필모그래피를 채운 인생작들의 비하인드를 진솔하게 풀어냈다. 특히 마흔의 나이에 인생을 뒤바꾼 '타짜' 흥행 이후 신인 감독이었던 나홍진의 '추격자'를 차기작으로 택한 이유로 미사여구 없이 간결한 대본을 꼽았다. '추격자' 속 4885가 나홍진 감독의 자취방 전화번호였다는 뒷이야기와 하정우와의 마지막 결투 장면을 40시간에 걸쳐 촬영을 이어간 비화도 전했다. 작품 속 카리스마와는 또 다른 소탈한 모습도 눈길을 끌었다. 김윤석은 꽃미남 리즈 시절부터 음악 서바이벌 프로그램을 향한 덕후 면모까지 가감 없이 드러내며 오디션 출신 가수 서기를 향한 찐팬심도 전했다. 어디에서도 들어볼 수 없던 김윤석의 꾸밈없는 입담에 시청자들의 뜨거운 반응이 이어지기도 했다.

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한편, 다음 방송에는 삼국유사의 영어 번역본을 완성한 네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커, AI의 미래를 읽는 뇌 과학자 정재승 교수, 데뷔 30년 만에 최초 예능 나들이에 나선 배우 김명민의 출연이 예고돼 기대감을 높인다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.