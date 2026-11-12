'학폭 의혹' 차예련, 유튜브서 딸 사라졌다...160만뷰 가족 화보 영상 비공개

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 차예련이 학교폭력 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 유튜브 채널에서 딸을 처음 공개해 약 160만 조회수를 기록했던 가족 화보 촬영 영상이 삭제 또는 비공개 처리됐다.

12일 기준 차예련의 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 지난 9월 24일 공개된 '주차부부 유전자 몰빵한 딸 최초 공개! 결혼 10년 만에 첫 가족화보 촬영'이라는 제목의 영상이 사라졌다.

해당 영상에서 차예련과 남편 주상욱은 딸과 함께 가족 화보 촬영에 나섰다. 특히 부부의 딸이 처음으로 공개돼 관심을 모았으며, 영상은 조회수 158만 회를 기록할 정도로 큰 화제를 모았다.

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그러나 최근 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 불거진 가운데 해당 영상이 삭제 또는 비공개 처리돼 눈길을 끌고 있다.

앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우로부터 중학교 시절 폭언과 폭행 등 괴롭힘을 당했다는 내용의 폭로 글이 올라왔다. 이후 온라인상에서 차예련이 당사자로 지목됐으나 소속사 HB엔터테인먼트는 "명백한 사실무근"이라며 부인했다.

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이후 차예련의 인성을 둘러싼 추가 폭로 글까지 이어지며 논란은 쉽게 가라앉지 않는 모양새다. 이에 소속사는 추가 입장을 통해 허위 주장과 가족을 향한 인신공격에 선처 없는 법적 대응을 예고했다. 유튜브 채널 제작진 역시 악성 댓글 확산을 막기 위해 일부 영상의 공개를 중단하고 댓글창을 닫았다고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com