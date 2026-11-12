'재혼 황후' 이종석, 신민아 한정 '안심형 왕자' 등극

사진=에이스팩토리

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이종석이 완벽한 '로판어'를 소화하며 '안심형 왕자'로 시청자의 호평을 이끌었다.

지난 11일 공개된 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출) 5, 6부에서는 손편지로 마음을 주고받아 온 운명의 편지 친구를 찾겠다고 공표한 하인리(이종석) 앞에 라스타(이세영)가 나타났다. 두 사람이 주고받은 편지 내용을 손에 넣은 라스타가 자신이 하인리의 편지 친구인 척 위장한 것. 하지만 퀸이 되어 직접 편지를 주고받아 온 하인리는 이미 모든 사실을 알고 있었다. 하인리는 라스타의 거짓말에 속아주는 척하며 오히려 상황을 더욱 위태롭게 몰아갔고, 판을 뒤집을 하인리의 반격에 보는 이들의 궁금증이 증폭됐다.

결정적인 순간은 신년제에 초청받은 손님들이 모인 식사 자리에서 찾아왔다. 나비에(신민아)와 소비에슈(주지훈), 라스타가 모두 모인 자리에서 하인리는 라스타가 자신을 속였다는 사실을 밝히며 그를 더욱 초라하게 만들었다. 이는 자신을 속인 것에 대한 대가이자, '나의 퀸'을 사칭한 것에 대한 대가. 속아주는 척 판을 키운 뒤 단번에 뒤집은 '반전 사이다' 한 방 안에 나비에를 향한 하인리의 애정까지 고스란히 녹아들며 시청자의 속을 시원하게 뚫어줬다. 이로 인해 소비에슈와 대립하며 결투까지 벌어졌지만 철없는 남자들의 싸움으로 무마되고, 라스타는 사교계의 거짓말쟁이로 낙인찍혔다.

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이후 하인리는 나비에에게 한층 적극적으로 다가섰다. 편지 친구가 나비에라는 사실을 알고 있었음을 밝히며 편지 밖에서도 친구가 되자고 마음을 전한 것. 나비에의 생일을 함께 보내기로 약속했지만, 소비에슈의 제안으로 나비에가 별궁으로 떠나자 하인리는 상심한 채 눈물을 훌쩍이기도 했다. 숨김없이 서운함을 드러내는 하인리의 순정은 나비에를 향한 마음이 결코 가볍지 않다는 것을 보여주며 그의 진심을 고스란히 느끼게 했다.

별궁에서 소비에슈와 다툰 뒤 돌아온 나비에에게 이번에는 라스타의 임신 소식이 전해졌다. 모두의 관심이 소식 자체에 쏠린 순간에도 하인리의 마음은 오직 나비에를 향해 있었다. 상심했을 나비에의 마음을 먼저 걱정하고 조용히 위로를 건넨 것. 지치고 힘든 순간 유일하게 마음 놓고 위로받을 수 있는 사람이자, 숨 막히는 황실 안에서 숨 쉴 공간을 만들어주는 안식처. 하인리는 나비에가 마음을 열고 기댈 수 있는 존재로 한 걸음 더 나아갔다. 곁에 있는 것만으로 한결 든든해지는 사람으로서 나비에 곁에 하인리가 있다는 사실은 나비에의 마음을 붙잡아주는 동시에, 그녀를 지켜보던 시청자들에게도 비로소 안심하고 위안 받을 수 있는 다행인 존재가 됐다.

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이처럼 존재 자체로 위로가 되는 하인리는 이종석의 섬세한 연기로 완성됐다. 이종석은 통쾌함과 서운함에서 위로로 이어지는 5, 6부의 감정선 위에서 나비에에게 빠져드는 하인리의 마음을 점진적으로 키워가며 완급을 촘촘하게 조절했다. 나비에 앞에서 순수하게 행복해하는 얼굴, 함께 있을 때면 절로 다정해지는 눈빛, 나비에를 걱정할 때면 수심이 가득 차오르는 눈빛까지. 무엇보다 다독여 주고 싶은 마음을 꾹 누른 채 한 걸음 뒤에서 바라보며 재촉하지 않고 기다려주는 걸음과 포옹까지. 다정한 연하남의 설렘 위에 든든함을 더한 이종석의 하인리는 오로지 나비에만을 바라보는 남자로서 그녀의 곁을 지키며, 나비에뿐 아니라 시청자 모두가 기대고 싶은 '모두의 왕자'로 완성됐다.

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반면, 모두의 왕자님이지만 라스타에게만은 차가운 하인리 또한 로맨스 판타지의 말맛을 제 것으로 만든 이종석의 연기 호흡으로 더욱 빛났다. 격식을 갖춘 황실의 대사, 로판 특유의 화법도 이종석을 거치면 서두르지 않는 여유로운 템포의 '하인리 화법'이 됐다. 라스타의 거짓말을 밝히는 순간에도 언성을 높이는 대신 웃는 얼굴로 한 박자 쉬어 가며 상대를 몰아세웠고, 라스타의 말투를 그대로 따라 하며 비트는 능청스러움으로 통쾌함을 배가시켰다. 황제의 경고 앞에서도 흔들림 없는 태도와 여유 있는 말의 속도는 그 자체로 왕자의 품격이 됐다. 대사 한 줄의 호흡까지 계산한 이종석의 연기는 낯선 로판 세계를 시청자에게 가장 자연스러운 언어로 들려주며 '로판어 원어민'다운 연기력을 입증했다.

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공개 직후 반응도 뜨겁다. 국내 온라인 커뮤니티에는 "대사 읊는 호흡, 템포까지 여유가 있어서 진짜 왕자 같다", "이종석 연하남인데 왕자인 것을 너무 잘한다"라는 등 이종석의 연기를 향한 호평이 이어졌다. 해외 시청자 역시 "나비에에게 마땅한 사랑과 존중, 보호와 행복을 주는 하인리"라며 열광했다. 작품을 향한 글로벌 관심도 이어지고 있다. 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 공개 이후 3일간 기준, 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 전 세계적으로 가장 많이 시청된 작품에 등극했다. 또한 미국부터 영국, 프랑스, 독일, 브라질 등 90개 이상 마켓에서 한국 콘텐츠 공개 성적 1위에 오르며 글로벌 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드가 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com