'결별설' 이소라♥최동환, 한 달 만에 美 여행 포착…재혼은 여전히 'NO'

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[스포츠조선 조민정 기자] MBN '돌싱글즈3' 출신 이소라와 최동환이 결별설을 부인한 지 약 한 달 만에 미국 여행을 함께하는 근황을 공개했다. 4년째 공개 열애 중인 두 사람은 여전히 다정한 모습으로 애정전선에 이상이 없음을 보여줬다.

12일 이소라는 최근 자신의 SNS에 연인 최동환과 함께 떠난 미국 여행 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 두 사람은 미국 캘리포니아주 요세미티 국립공원을 배경으로 나란히 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 웅장한 절벽과 푸른 하늘이 펼쳐진 가운데 이소라는 몸매가 드러나는 회색 카디건에 청바지, 검은색 부츠를 매치해 스타일리시한 여행 패션을 선보였다.

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최동환 역시 선글라스와 모자를 착용한 편안한 차림으로 한쪽 팔을 높이 들어 올리며 유쾌한 포즈를 취했다. 자연 속에서 함께 여행을 즐기는 두 사람의 다정한 모습이 눈길을 끈다.

이번 여행은 지난달 불거졌던 두 사람의 결별설 이후 공개된 근황이라는 점에서 관심을 모은다.

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앞서 이소라는 지난 10월 4일 자신의 SNS에서 팬들과 소통하던 중 최동환과의 결별설에 대해 직접 입을 열었다. 당시 한 누리꾼이 "요즘 남친분이랑은 안 만나세요? 스토리가 뜸하다"고 묻자 이소라는 "저번 주 8일을 같이 있었는데 굳이 스토리 올리진 않았어요"라고 답했다. 이어 "럽스타 안 해도 조용히 잘 만나고 있습니다"라며 결별설을 일축했다.

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실제 두 사람은 지난 6월 교제 4주년을 맞아 특별한 시간을 보내기도 했다.

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이소라는 당시 "벌써 4주년. 함께한 시간들이 차곡차곡 쌓여 지금의 우리가 되었어요. 늘 곁을 지켜줘서 고마워. 앞으로의 시간도 잘 부탁해"라는 글과 함께 최동환을 향한 애정을 드러냈다. 함께 기념 케이크의 촛불을 끄고 손하트를 만드는 등 변함없는 애정을 과시해 많은 축하를 받았다.

다만 4년이라는 긴 연애에도 재혼에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있다.

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이소라는 지난달 결혼 생각이 없느냐는 질문에 "네"라고 답하며 재혼 의사가 없다는 뜻을 밝힌 바 있다. 당시 '그간의 고생이 떠오르는…'이라는 자막이 담긴 방송 화면까지 공유해 눈길을 끌었다.

이소라는 지난 3월 장기 연애의 비결에 대해서도 "각자 시간 존중이 필요하다"며 "둘 다 갔다 와서 그런지 이해랑 배려의 폭이 넓은 것 같다"고 설명했다. 이어 "서운한 거나 아닌 것도 바로 말하는 편인데 오빠는 그걸 바로 받아들이고 잘해주는 편"이라며 최동환과의 원만한 관계를 자랑하기도 했다.

한편 이소라와 최동환은 지난 2022년 방송된 MBN '돌싱글즈3'에서 처음 인연을 맺었다. 당시 최종 선택에서는 커플이 되지 못했지만 방송 이후 실제 연인으로 발전하며 화제를 모았다.

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이소라는 슬하에 세 딸을 두고 있다. 현재 요가 강사 겸 인플루언서로 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com