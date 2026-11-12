고우림, '5살 연상' ♥김연아에 깍듯 "대든 적 없어, 화나면 설거지로 기분 풀어준다"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 신혼일상을 전했다.

지난 11일 방송된 MBC '라디오스타'는 첼리스트 겸 지휘자이자 예술의전당 사장 장한나, 코미디언 겸 지휘자 김현철, 포레스텔라 고우림, 댄서 겸 안무가 하리무가 출연한 '장한, 나' 특집으로 꾸며졌다.

12일 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 '라디오스타'는 전국과 수도권 시청률 모두 동시간대 1위를 차지했다. 특히 '최고의 1분'은 고우림이 자신의 한계에 도전하는 저음역 테스트 장면으로, 순간 최고 시청률 4.5%를 기록했다. 고우림 특유의 깊은 울림을 직접 확인할 수 있었던 장면이 시청자들의 관심을 집중시켰다.

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이날 장한나는 세계적인 첼리스트에서 제18대 예술의전당 사장으로 변신한 근황을 전했다. 32년간 연주자로 활동해 온 그는 예상하지 못했던 사장직 제안에 처음에는 놀랐지만, 세계 무대에서 쌓은 경험과 네트워크를 바탕으로 예술의전당을 세계적인 문화예술 기관으로 발전시키고 싶다는 포부를 밝혔다. 10세 때부터 미국 뉴욕에 거주해 온 장한나는 사장 취임 이후 예술의전당 근처에 새로운 거처까지 마련했다고 전했다.

특히 장한나는 주말이 끝나기만을 기다릴 정도로 출근이 즐겁다는 남다른 열정을 드러냈다. 그는 임기 3년 동안 이루고 싶은 일이 많다며 클래식 음악의 문턱을 낮추기 위한 다양한 계획을 소개했다. 전국 단위의 오케스트라 오디션을 준비하며 실력 있는 연주자들에게 더 많은 무대 기회를 제공하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 김현철이 예술의전당 대관 심사에 탈락했던 사연을 털어놓자, 장한나는 예술의전당의 문을 더욱 넓게 열기 위한 준비를 하고 있다고 설명하며 기대감을 더했다.

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장한나의 반전 매력은 이상형을 묻는 질문에서 빛났다. 그동안 공개한 적 없었던 이상형에 대해 그는 "다 죽으신 분들"이라고 답하며 베토벤, 말러, 번스타인, 카라얀 등 클래식 음악의 거장들을 줄줄이 언급한 것. 예상 밖의 답변이 웃음을 자아낸 가운데, 장한나는 베토벤의 악보 속 음표가 반짝이며 춤추는 듯한 경험을 전하며 음악을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

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세계적인 첼로 신동으로 성장했던 과정도 특별했다. 장한나는 11세 때 존경하던 첼리스트 로스트로포비치를 만나기 위해 파리에서 열린 콩쿠르에 도전했고, 최연소로 대상을 차지했던 사연을 공개했다. 어린 시절에는 불을 끄거나 안대를 쓴 채 첼로를 연습할 만큼 남다른 열정을 쏟았다고. 여기에 1757년 제작된 첼로를 위해 비행기 좌석까지 별도로 구매했지만 기장의 반대로 비행기에서 내려야 했던 황당한 경험도 전했다. 하버드대학교에서 보낸 지원서를 아버지가 실수로 버려 입학 기회를 놓칠 뻔했던 사연과 현재도 휴학 상태라는 고백까지 이어지며 장한나의 특별한 인생 이야기가 공개됐다.

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김현철은 코미디언에서 클래식 지휘자로 활동 영역을 넓힌 근황을 전했다. 올해에만 13개의 공연을 진행했다고 밝힌 그는 당초 '라디오스타' 출연을 고사했지만, 예술의전당 사장 장한나가 함께한다는 소식을 듣고 마음을 바꿨다고 밝혔다. 수많은 공연 무대에 섰지만 정작 예술의전당 무대에는 한 번도 오르지 못했다는 그는 과거 대관 심사에서 탈락했던 경험을 공개했다.

김현철은 바로 옆에 앉은 장한나에게 적극적으로 어필하며 예술의전당 입성을 향한 간절함을 드러냈다. 이에 장한나는 예술의전당 무대는 누구에게나 열려 있지만, 공정한 대관 심사 절차를 거쳐야 한다고 설명했다. 또한 장한나는 클래식의 문턱을 낮춘 김현철의 활약에 찬사를 보냈고, 이후 김현철은 직접 지휘를 선보이며 장한나로부터 '브라보'라는 찬사를 받아 눈길을 끌었다.

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김현철 특유의 개그 본능도 여전했다. 그는 동갑내기 박명수와 비슷한 개그 스타일로 경쟁하던 시절을 떠올리며 박명수에게 모든 것을 빼앗겼다는 농담으로 웃음을 안겼다. 특히 박명수의 히트곡 '바다의 왕자' 도입부에 자신의 목소리가 들어 있다고 주장해 모두를 놀라게 했다. 당시 녹음했던 목소리가 곡에 사용됐으며 박명수는 물론 작곡가도 그 사실을 몰랐다고 설명한 것. 이를 확인하기 위해 작곡가를 직접 찾아갔던 사연까지 공개하며 뜻밖의 비밀을 풀어냈다.

서울예대 시절 배우 황정민과 정재영에게 연기 조언을 했던 과거도 공개됐다. 당시 연극 동아리 회장으로 활동했던 김현철은 황정민에게 연기에 대한 쓴소리를 하고, 악역을 맡은 정재영에게는 더욱 악하게 연기하라고 조언했다고 회상했다. 훗날 대한민국을 대표하는 배우들이 된 동료들에게 연기를 가르쳤던 시절을 떠올리며 김현철은 자신이 당시 주연을 맡을 수 있었던 남다른 이유까지 설명해 웃음을 안겼다.

고우림은 자신의 트레이드마크인 '국보급 저음'에 얽힌 고민부터 반전 결혼생활까지 공개하며 존재감을 드러냈다. 방탄소년단 뷔, 스트레이 키즈 필릭스와 함께 해외 팬들 사이에서 '저음 3대장'으로 언급된다는 그는 가벼운 농담조차 진지하게 들리는 목소리 때문에 겪는 고충을 털어놨다. 반면 아내 김연아 앞에서는 목소리 톤이 높아지고 애교까지 섞인다고 밝혀 뜻밖의 매력을 보여줬다.

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지난 '라디오스타' 출연 이후 달라진 인지도에 대해서도 이야기했다. 고우림은 방송 이후 자신을 더욱 친근하게 바라보는 사람들이 늘었다고 밝히며 지상파 예능의 영향력을 체감했다고 전했다. 특히 아내 김연아와 함께 재방송을 시청했던 일화를 공개하며 김연아가 최홍만 성대모사를 가장 만족스러워했다고 밝혔다. 이번 출연을 앞두고도 성대모사를 준비하느라 잠을 설쳤다는 그는 한석규, 윤주상, 최홍만 등의 목소리를 선보이며 진지한 외모와 대비되는 예능감을 발산했다.

포레스텔라의 음악적 성과도 빼놓을 수 없었다. 고우림은 '불후의 명곡' 왕중왕전 7연속 우승의 비결로 자신의 강렬한 저음을 꼽으며 안예은의 '창귀' 도입부를 직접 재연했다. 이어 자신의 저음이 어디까지 내려갈 수 있는지 확인하기 위한 저음역 테스트에 도전했다. 몽골 전통 창법인 '흐미'를 연상케 하는 깊은 울림으로 스튜디오를 놀라게 한 이 장면은 순간 최고 시청률 4.5%를 기록하며 이날 '최고의 1분'에 올랐다.

결혼 5년 차 고우림의 사랑꾼 면모도 눈길을 끌었다. 그는 김연아에게 거의 대든 적이 없다며 아내가 화가 났을 때는 분위기를 살핀 뒤 설거지나 안마로 기분을 풀어준다고 밝혔다. 부부 사이에서 가장 중요하게 생각하는 것은 평소 말을 예쁘게 하는 것이라고 강조하며 아내를 향한 애정을 드러냈다. 또한 SNS에 달리는 과도한 '주접 댓글'을 김연아가 직접 자제해 달라고 부탁했던 일화를 전하며 자신을 배려해 준 아내에게 고마운 마음을 표현했다.

하리무는 등장부터 남다른 텐션과 솔직한 입담으로 스튜디오에 활력을 불어넣었다. 코에 있는 점이 진짜냐는 김구라의 질문에 어린 시절 친구가 점을 긁었던 사연을 유쾌하게 털어놨고, 자연스럽게 태닝한 피부에 대해서는 햇볕을 쬐는 것을 좋아한다고 설명했다. 본명 박혜림에서 시작된 별명이 '하리무'라는 활동명으로 자리 잡게 된 과정도 공개하며 개성 넘치는 캐릭터를 보여줬다.

하리무가 남다른 춤 실력을 처음 인정받았던 어린 시절의 이야기도 관심을 모았다. 그는 6세 때 어머니가 근무하던 어린이집의 재롱잔치에서 언니를 대신해 무대에 올랐던 사연을 공개했다. 평소 언니들의 연습 장면을 지켜보며 춤을 익혔던 덕분에 갑작스러운 대타 무대도 소화할 수 있었다는 것. 어린 시절부터 남달랐던 춤에 대한 열정을 드러낸 하리무는 어머니와 함께 찍은 사진도 공개했다. 24세에 자신을 낳은 어머니의 동안 외모에 김현철이 누가 엄마인지 헷갈려 하는 반응을 보여 웃음을 더했다.

하리무는 일상의 순간들을 춤으로 표현하는 독특한 생활 방식과 함께 댄서로서의 남다른 끼를 발산했다. 특히 자신의 추구미를 '미국 핫걸'이라고 밝힌 그는 뉴욕과 LA의 서로 다른 분위기를 춤으로 표현하는 즉석 퍼포먼스를 선보였다. 두 도시의 핫걸이 가진 개성을 자신만의 방식으로 해석한 무대에 출연진의 환호가 이어졌다.

이처럼 장한나의 음악을 향한 열정과 반전 이상형, 김현철의 예술의전당 입성 도전과 코미디언다운 입담, 고우림의 국보급 저음과 사랑꾼 면모, 하리무의 독보적인 댄스 퍼포먼스가 어우러진 '장한, 나' 특집은 각자의 분야에서 쌓아온 성과만큼이나 다채로운 매력을 보여줬다.

한편, 오는 18일 수요일 밤 방송되는 '라디오스타'는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연하는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다. '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.