[청룡영화상]"몸 사리지 않는 열연"…서수빈→정호연, 스크린 장악한 '女신인'

제47회 청룡영화상 신인여우상 후보 서수빈, 장다아, 김시아, 정호연, 이연(왼쪽부터 영화 개봉일 순). 스포츠조선DB, 사진 제공=㈜바른손이앤에이

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[스포츠조선 안소윤 기자] 각기 다른 장르에서 폭넓은 감정 연기를 선보인 신예들이 배우로서의 잠재력과 가능성을 입증했다.

소규모 예산으로 제작됐지만 작품성을 인정받은 영화부터 공개 전부터 해외에서도 주목받은 글로벌 대작까지, 충무로의 새 얼굴들이 25일 열리는 제47회 청룡영화상 신인상 트로피를 놓고 뜨거운 경쟁을 펼친다.

그 어떤 해보다 올해는 여자 신인 배우들의 활약이 빛을 발했다. 서수빈, 장다아, 김시아, 정호연, 이연(영화 개봉일 순)은 영화 안에서 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여주며 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 저마다 다른 매력과 연기 색깔로 존재감을 드러낸 이들 중 과연 신인상 수상자는 누가 될지 관심이 모아지고 있다.

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영화 '세계의 주인' 스틸. 사진 제공=㈜바른손이앤에이

◇'세계의 주인' 서수빈

서수빈은 '세계의 주인'에서 이주인 그 자체로 녹아들었다. 반장이자 모범생, 친구들 사이에서도 인기가 많은 열여덟 살 소녀 주인은 남자친구와의 연애가 가장 큰 관심사지만, 어느 날 돌연 서명운동에 반대하며 자신의 목소리를 내기 시작한다. 서수빈은 주인의 쾌활하고 당찬 모습부터 남모를 속내를 꺼내 보이는 순간까지 다채로운 감정선을 보여줬다. 스크린 데뷔작부터 타이틀롤을 연기한 그는 당찬 자신감으로 관객들을 매료시켰다.

영화 '살목지' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스

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◇'살목지' 장다아

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장다아는 스크린 데뷔작 '살목지'에서 자신이 맡은 바를 톡톡히 해냈다. 장다아가 연기한 세정은 온로드미디어의 막내 PD이자 공포 유튜브 채널을 운영하는 인물로, 겁 없는 당찬 성격의 소유자다. 초반부에선 씩씩하고 거침없는 모습으로 관객들의 눈길을 사로잡았고, 후반부에선 극한의 상황에 놓인 인물의 급격한 심리 변화를 설득력 있게 표현했다. 공포 장르 특유의 긴장감을 살리는 동시에 인물의 감정 변화까지 세밀하게 포착했다.

영화 '여름의 카메라' 스틸. 사진 제공=싸이더스

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◇'여름의 카메라' 김시아

김시아는 '여름의 카메라'에서 사랑에 빠진 여고생의 감성을 섬세하게 풀어냈다. 그는 아버지의 유품인 카메라로 첫눈에 반한 연우를 촬영하며 잊고 있던 학창시절 추억과 다시 마주하는 소녀 여름으로 변신했다. 영화 '우리집', '미쓰백' 등을 통해 일찍이 연기력을 인정받은 김시아는 어린 나이에도 극을 이끄는 안정적인 힘을 보여줬다. 무엇보다 퀴어라는 소재에 국한되지 않는 풍부한 감정 연기로 관객들에게 깊은 여운을 남겼다.

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영화 '호프' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

◇'호프' 정호연

정호연이 '오징어 게임' 시리즈에 이어 영화 '호프'로 글로벌 관객들의 찬사를 받았다. 극 중 호포항의 순경 성애 역을 맡은 그는 첫 등장부터 거침없고 시원한 연기를 보여줬다. 카체이싱부터 총기 액션까지 몸을 사리지 않는 열연을 펼친 데 이어, 긴박한 순간에도 능청스러운 농담을 던지는 여유를 보여주며 성애의 대담하고 강인한 매력을 돋보이게 했다. 기존 작품에서 보여준 모습과는 또 다른 얼굴을 선보이며 관객들에게 확실한 눈도장을 남겼다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

◇'경주기행' 이연

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이연은 '경주기행'에서 자꾸만 눈길이 가는 셋째 딸 동주로 변신했다. 프로레슬러 출신인 동주는 가족의 관심과 사랑을 얻기 위해서라면 무엇이든 마다하지 않는 인물이다. 이연은 감정보다 행동이 앞서는 동주를 마냥 미워할 수 없도록 차진 연기로 표현했다. 베테랑급 선배들 사이에서도 전혀 기가 죽지 않았다. 극 중 엄마인 이정은을 비롯해 첫째 언니 공효진, 둘째 언니 박소담과도 진한 가족 케미를 보여주며 관객들의 눈시울을 붉혔다.

제47회 청룡영화상은 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com