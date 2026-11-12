곽튜브, 장가 잘갔네.."'공무원'♥아내, 결혼기념일 챙기지 말자고"(전현무계획4)

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[스포츠조선 김소희 기자] 곽튜브가 결혼기념일을 챙기지 않아도 된다는 쿨한 아내에 고마워 했다.

13일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 20회에서는 전현무-곽튜브-이현욱이 '프로 제육러' 조째즈가 극찬한 '인생 제육 맛집'을 찾아 나선 현장이 공개된다.

이날 전현무는 "일주일에 제육을 7일 먹는 조째즈의 단골 맛집에 가자!"며 '단골의 품격' 특집을 선언한다. 이현욱은 "저도 일주일에 5일은 제육을 먹는다"며 숨겨둔 반전 먹성을 드러낸다. 잠시 후, 을지로 인쇄소 골목 안쪽에 자리 잡은 노포에 도착한 전현무는 특유의 친화력으로 "사장님~, 조째즈 아세요?"라며 섭외에 나선다. 하지만 사장님은 뜻밖에도 "그게 뭐에요?"라고 되물어 웃음을 자아낸다.

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섭외에 성공한 세 사람은 곧장 제육볶음을 주문한다. 이어 전현무는 대하드라마 '문무'에 출연 중인 이현욱의 근황을 묻고, 최근 '연기자'로 데뷔한 곽튜브 역시 "그럼 주인공이시냐?"며 관심을 보인다. 전현무는 "사실 곽튜브도 연기자라, 언젠가는 왕 역할도 하지 않겠냐? 이참에 (이현욱에게) 대사를 좀 배워보라"고 권한다. 이현욱은 바로 진지한 눈빛으로 돌변하더니 "신라는 당의 노리개가 아니야"라는 근엄한 대사를 직접 선보인다. 곽튜브는 이를 보고 나름대로 대사를 소화하지만, 전현무는 "여진족 같다"는 돌직구 평가를 내놔 이현욱을 빵 터지게 만든다.

유쾌한 분위기 속, 드디어 제육볶음이 나온다. 곽튜브는 "완전 극극호다!"라며 찐 감탄한다. 여기에 우렁 쌈장까지 더해 세 사람은 '극락행' 먹방을 펼친다. 그러던 중 곽튜브는 "곧 결혼기념일 1주년인데, 아내가 아무것도 하지 말자고 해서 그러기로 했다"고 쿨한 결혼 생활을 언급한다. 전현무는 "좋~은 남편이네, 그걸 곧이곧대로 듣냐?"며 곽튜브를 타박하고, 이현욱 역시 "그게 재앙의 시작일 수도 있다"고 조언한다. 하지만 곽튜브는 "두 분 다 미혼 아니시냐? 근데 뭘 안다고…"라며 조용하면서도 강력한 팩폭을 날려 현장을 초토화시킨다.

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'대환장 티키타카'가 연신 터진 전현무-곽튜브-이현욱의 '조째즈 단골 맛집 뺏기' 먹트립은 13일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 20회에서 확인할 수 있다.