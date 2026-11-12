엔씨, 'TL' 글로벌 서비스 직접 맡는다…아마존에서 운영권 이관 완료

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엔씨가 MMORPG '쓰론 앤 리버티(TL)'의 글로벌 서비스 운영권을 넘겨받고 직접 서비스 체제로 전환했다. 개발과 라이브 운영을 일원화해 글로벌 이용자 대응력을 높이고, 서비스 경쟁력을 강화하려는 조치다.

엔씨는 11일 아마존 게임 스튜디오가 담당해온 'TL' 글로벌 서비스 이관 작업을 완료했다고 밝혔다.

이번 전환으로 스팀, 퍼플, PS(플레이스테이션), X박스 등 플랫폼에 관계없이 하나의 통합된 글로벌 서비스 환경이 구축됐다. 기존 이용자의 계정 정보와 캐릭터 진행도, 인벤토리 아이템, 게임 내 재화인 루센트 등 플레이 데이터와 자산도 그대로 유지된다.

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이번 조치는 단순한 서비스 운영 주체 변경 이상의 의미가 있다. 그동안 아마존 게임 스튜디오가 맡아온 글로벌 퍼블리싱과 운영 업무를 엔씨가 직접 담당하면서 개발과 라이브 서비스 간 협업 체계를 강화할 수 있게 됐다. 글로벌 이용자들의 요구와 피드백을 업데이트 및 콘텐츠 개선에 보다 빠르게 반영할 수 있다는 점도 기대 효과다.

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글로벌 커뮤니티와의 소통도 재정비한다. 'TL'은 12일 오전 10시(태평양시간 기준) 공식 유튜브 채널에서 서비스 통합 이후 첫 라이브 방송을 진행한다. 새로운 커뮤니티 매니저를 소개하고 향후 이용자 소통 방향을 공유할 예정이다.

서비스 통합을 기념한 이용자 지원책도 마련했다. 이벤트 기간 접속하는 모든 계정에 캐릭터 부스트 티켓인 점핑권 1개를 지급한다. 점핑권을 사용하면 캐릭터를 즉시 60레벨까지 성장시킬 수 있으며, 75레벨 장비도 받을 수 있다. 간단한 튜토리얼을 마치면 기존 이용자들과 함께 본격적인 모험에 나설 수 있다. 'TL'의 글로벌 서비스 직접 운영이 새로운 전환점이 될 수 있을지는 향후 콘텐츠 업데이트와 이용자 기반 회복, 글로벌 시장에서의 성과에 달려 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com