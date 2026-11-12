'12월 결혼' 서인영, ♥최지훈과 재혼 결심한 이유 "내게 안정감 준다"(유행꼰대)

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[스포츠조선 김소희 기자] 12월 결혼을 앞둔 서인영이 안정감을 주는 예비 남편 최지훈에 대한 애정을 드러냈다.

오늘(12일) 밤 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 7회에서는 방송인 정형돈이 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 현대인의 다양한 불안과 이를 해소하는 기상천외한 방법들을 살펴본다.

이날 서인영은 과거 특별한 인연이 있는 정형돈의 등장에 반가움을 드러낸다. 두 사람은 과거 함께 무대에 올랐던 당시를 회상하며 추억에 잠긴다. 특히 정형돈은 서인영과의 듀엣 무대에 얽힌 뜻밖의 비하인드를 최초로 공개해 서인영을 깜짝 놀라게 한다.

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본격적인 수업이 시작되자 정형돈은 불안과 관련된 전문 지식을 쏟아내며 남다른 존재감을 드러낸다. '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'를 통해 오은영 박사와 인연을 맺으며 '7년 수제자'라는 농담 섞인 소개를 받은 정형돈은 불안형, 회피형 등 애착 유형에 관한 이야기가 나오자 심리 검사 도구인 'MMPI'까지 언급하며 열띤 설명을 이어간다. 정형돈이 "나 너무 이렇게 전문적인 얘기해도 되나?"라며 너스레를 떨자 서인영은 "오빠 너무 전문적이야"라고 반응해 웃음을 안긴다.

특히 최근 젊은 세대 사이에서 관심을 모으는 애착 유형을 두고 세 사람의 연애관도 공개된다. 서인영은 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람으로 남자친구를 꼽으며 오랜 시간 만남을 이어온 이유를 솔직하게 밝힌다.

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이어 서인영은 연애할 때 "회피형은 싫다"며 단호한 입장을 드러낸다. 그는 "싸우기 싫다"는 남자의 입장과 "미안하다"는 사과를 원하는 여자의 입장을 두고 정형돈과 팽팽한 설전을 벌인다. 이 과정에서 정형돈은 "살다 보니 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"며 결혼 생활에서 터득한 남다른 자기반성으로 제작진마저 웃음을 터뜨리게 한다.

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이 밖에도 불안을 해소하기 위해 화장실에서 혼자만의 시간을 보내는 이른바 '화캉스'부터 손가락을 깨무는 로봇 인형, 다양한 심신 안정 아이템까지 요즘 사람들의 독특한 불안 해소법이 소개된다. 특히 일본에서 등장한 특별한 눈물 닦기 서비스에 서인영은 "저기 가봐야겠어. 나 갈래"라며 뜨거운 관심을 보여 궁금증을 높인다.

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또한 전화 통화를 두려워하는 '콜포비아', 휴대전화가 없으면 불안해지는 '노모포비아' 등 현대인의 일상 속 불안도 살펴본다. 이 과정에서 서인영과 정형돈은 휴대전화 배터리 잔량부터 외출복을 입고 침대에 눕는 문제까지 극과 극의 생활 습관을 드러내며 티격태격 케미스트리를 선보인다.

한편 불안에 대처해 온 유명인들의 사연도 공개된다. 만화가 기안84부터 세계적인 예술가 구사마 야요이, 가수 루이스 카팔디까지 저마다의 방식으로 불안과 마주한 이야기가 소개되는 가운데, 서인영과 정형돈 역시 과거 힘들었던 시기를 돌아보며 진솔한 속내를 털어놓는다. 특히 서인영은 "거의 8년을 잤다"고 고백하며 오랜 시간 불안으로 힘들었던 당시의 일상을 공개해 이목을 집중시킬 예정이다.

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한편 '원조 트렌드세터' 서인영과 'MZ 트렌드 분석가' 미미미누가 요즘 유행을 두고 거침없는 썰전을 펼치는 세대 격돌 트렌드 토크쇼 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송되며 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.