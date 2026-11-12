라인게임즈, 자체 개발 신작 2종 스팀 위시리스트 10만 건 돌파

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라인게임즈가 PC·콘솔 시장 공략을 위해 선보인 자체 개발 신작 2종이 글로벌 이용자들의 관심을 끌고 있다. '엠버 앤 블레이드'와 'QUIET'가 나란히 스팀 위시리스트 10만 건을 돌파하며 출시 전부터 글로벌 시장에서 가능성을 확인했다.

라인게임즈는 PC 신작 '엠버 앤 블레이드(Ember and Blade)'와 'QUIET'가 스팀 위시리스트 10만 건을 달성했다고 11일 밝혔다.

스팀 위시리스트는 출시 전 게임에 대한 이용자 관심도를 보여주는 대표적인 지표다. 실제 구매로 이어지는 비율은 별도로 확인해야 하지만, 글로벌 시장에서 신작의 초기 인지도와 잠재 수요를 가늠할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

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특히 두 작품 모두 라인게임즈가 자체 개발한 타이틀이라는 점에 주목할 만하다. PC·콘솔 사업 확대를 본격화한 첫해에 자체 개발작들이 글로벌 이용자들의 관심을 확보하면서 새로운 성장 동력을 마련할 가능성을 보여줬다.

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공포 게임 'QUIET'는 첫 공개 이후 약 6개월 만에 위시리스트 10만 건을 넘어섰다. 지난달 말 열린 '스팀 스크림 축제 5(Steam Scream Fest 5)'에서는 개막 당일 '톱 데모(Top Demos)' 부문 1위에 오르기도 했다. 추가 개발을 거쳐 2027년 상반기 출시를 목표로 하고 있다. '엠버 앤 블레이드'는 내년 1월 8일 PC 버전 얼리 액세스(앞서 해보기) 출시를 앞두고 있다. PC뿐 아니라 PS5(플레이스테이션5)와 X박스 버전도 선보일 계획이다.

라인게임즈는 오는 21일부터 이틀간 중국 상하이에서 열리는 글로벌 인디게임 행사 '위플레이 엑스포 2026'에도 참가한다. 두 작품을 포함해 PC 신작 5종을 출품하고 현지 이용자들에게 게임성을 선보일 예정이다. 라인게임즈가 이번 성과를 실제 판매와 장기적인 이용자 확보로 연결할 수 있을지가 다음 과제다. 특히 출시를 앞둔 '엠버 앤 블레이드'의 초기 성과와 내년 상반기 공개될 'QUIET'의 완성도가 향후 PC·콘솔 사업의 경쟁력을 가늠할 시험대가 될 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com