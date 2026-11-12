태진아 아들 이루, 독감 투병에 치매 모친 걱정...“혹시 옮겼을까”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이루가 독감으로 힘든 시간을 보내고 있는 가운데, 치매 투병 중인 어머니를 향한 걱정과 애틋한 마음을 드러냈다.

이루는 지난 11일 개인 계정을 통해 독감에 걸린 뒤 겪고 있는 어려움을 털어놨다.

그는 "몸이 아프니 정신도 아픈 것 같다. 정신을 차려야겠다"며 "이번 독감은 유독 힘들다. 괜찮아졌다 싶으면 다시 상태가 나빠지는 일이 반복되고 있다"고 전했다.

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이어 "혼자 방에 머물고 있으니 답답하다. 운동도 하지 못하고, 금요일에 예정된 대회도 앞두고 있는데 속상하다"며 "모두 마스크를 착용하고 다녔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

함께 공개한 사진에는 수액을 맞으며 휴식을 취하는 모습이 담겼다. 또 약을 복용하기 위해 샐러드 파스타를 챙겨 먹는 일상도 공개해 안타까움을 더했다.

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특히 이루는 자신의 건강보다 어머니의 상태를 더욱 걱정했다. 그는 독감 확진 후 별도로 격리하고 있다면서 "며칠 동안 마스크를 두 겹으로 착용하고 위생장갑까지 낀 채 어머니를 돌봤지만, 혹시라도 옮겼을까 걱정된다"고 밝혔다.

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이루의 어머니 이옥형 씨는 2019년 치매 진단을 받은 뒤 투병 생활을 이어오고 있다. 이루는 올해 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 어머니를 보살피기 위해 부모님과 함께 생활하게 된 사연을 공개하기도 했다.

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당시 그는 부모님 모두 연세가 들면서 가족을 챙길 사람이 자신뿐이라는 생각이 들었다며 직접 어머니를 돌보기로 결심한 이유를 설명했다.

한편 이루는 가수 태진아의 아들로, 2022년 음주운전과 운전자 바꿔치기 등의 혐의로 법적 처벌을 받았다. 이후 음주 상태에서 차량을 운전하고 고속 주행 중 가드레일을 들이받은 사고와 관련한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌으며, 징역 6개월에 집행유예 1년, 벌금 10만 원을 선고받았다.

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이후 자숙의 시간을 보내던 이루는 지난 7월 TV조선 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 방송인 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에 출연하며 오랜만에 방송 무대에 모습을 드러내 화제를 모으기도 했다.

tokkig@sportschosun.com