9년 만의 귀환, 8년 만의 정상 도전…SWC2026 서울서 세계 최강 가린다

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글로벌 모바일 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC) 2026'이 10번째 세계 챔피언을 가리는 마지막 승부에 돌입한다. 특히 4년 만에 한국에서 열리는 이번 월드 파이널에는 9년 만에 무대에 복귀한 선수와 8년 만에 정상 탈환에 도전하는 한국 선수들이 출전해 관심을 모은다.

컴투스는 오는 14일 낮 12시 서울 강서구 KBS아레나에서 'SWC2026' 월드 파이널을 개최한다고 밝혔다.

올해로 10회째를 맞은 SWC는 컴투스의 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 기반으로 세계 최고의 소환사를 가리는 e스포츠 대회다. 2017년 첫 대회를 시작으로 서울과 LA, 파리, 방콕, 도쿄 등 세계 주요 도시에서 오프라인 경기를 이어오며 글로벌 e스포츠 이벤트로 자리 잡았다.

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올해 대회는 2018년과 2022년에 이어 3번째로 서울에서 개최된다. 2022년 이후 4년 만에 한국에서 세계 챔피언을 가리는 데다 10번째 우승자를 배출하는 무대라는 점에서 상징성이 크다. 현장 관람 티켓도 예매 시작 직후 전석 매진되며 팬들의 높은 관심을 확인했다.

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이번 월드 파이널에는 세계 각 지역 예선을 통과한 최정예 선수 12명이 출전한다.

8강 1라운드에서는 'MONAGUA'와 'GLE', 'SKIT'과 'OBABO', 'ZEZAS'와 'BEAT.D', 'KANGJING'과 'P4FFIX'가 각각 맞붙는다. 여기서 승리한 선수들은 8강 2라운드에 직행한 'YEONHONG-187', 'TARS', 'MALIGNANT', 'SAPPYYY'와 4강 진출을 놓고 경쟁한다.

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한국에서는 SKIT과 BEAT.D가 출전한다. 특히 SKIT은 2017년 이후 9년 만에 월드 파이널 무대를 밟는다. 2018년 서울 월드 파이널에서 한국 선수 최초로 세계 챔피언에 올랐던 BEAT.D 역시 8년 만에 다시 정상에 도전한다.

대회 현장과 게임 안팎에서도 팬들을 위한 다양한 이벤트가 진행된다. KBS아레나에서는 미니게임과 승부 예측, 치어풀, 현장 방문 인증 이벤트 등을 마련한다. 게임 내에서는 경기 시작 30분 전까지 참여할 수 있는 승부 예측과 출전 선수 응원 이벤트를 통해 아이템 보상을 제공한다. 월드 파이널 전 경기는 '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 다양한 언어의 전문 해설과 함께 생중계된다.

2014년 출시된 '서머너즈 워'는 몬스터 수집과 조합을 통한 전략 전투를 앞세워 글로벌 시장에서 장기간 서비스를 이어온 컴투스의 대표작이다. 특히 SWC는 단일 게임의 e스포츠 생태계를 10년 가까이 유지해 온 사례라는 점에서도 의미가 있다. 올해 서울 무대에서 한국 선수들이 다시 우승컵을 들어 올릴 수 있을지가 흥미로운 관전 포인트다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com