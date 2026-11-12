이유리, 사귀지도 않던 '12세 연상' 목사 남편♥에 먼저 청혼.."넘어올거라고 생각해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이유리가 목사 남편에게 먼저 청혼했다고 밝혔다.

12일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 '남편에게 먼저 결혼 고백했던 직진녀 이유리, 남편의 반응은?(절친 박하나와 결혼 토크)'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

이유리는 남편과의 러브스토리 이야기가 나오자 "나이차가 있어서 나 혼자 잰 것 같다. 결혼해야 하는데 어떡하나 싶어 혼자 고민했고 놀이터에서 고백했다. 그네를 타면서 결혼하고 싶다고 했다"라며 남편에게 적극적으로 대시했다고 밝혔다.

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이어 "상대는 아무 생각 안 하고 있는데 나 혼자 그런 거다. 사귄 것도 아니었다. 혼자 결정하고 혼자 고백했다"라고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

이유리는 "남편이 깜짝 놀라 날 진정시켰고 돌려보냈다. 무슨 자신감이었는지 모르겠다. 말하면 넘어올 거라고 생각했나 보다"라며 이후 자신의 진심을 알게 된 남편과 1년 열애를 하고 결혼까지 골인했다고 밝혔다.

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한편 이유리는 지난 2010년 12세 연상 목사 남편과 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

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joyjoy90@sportschosun.com