젠슨황, '유퀴즈' 출연 2배로 무색해졌다...사내 임원과 또 불륜 의혹

사진=tvN '유퀴즈온더블럭'

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[스포츠조선 정안지 기자]중국 스파이로 지목된 여성과의 외도를 인정한 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자사의 직속 여성 임원과도 부적절한 관계를 맺었다는 외신 보도가 나왔다.

지난 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 엔비디아의 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월(48)과 혼외 관계를 맺어왔다고 보도했다. 황 CEO와 파월 부사장 모두 기혼 상태다. 다만 두 사람의 관계는 NYT가 제기한 의혹으로, 당사자들이 이를 인정했는지 여부와 구체적인 경위는 확인되지 않았다.

보도에 따르면 황 CEO와 파월 부사장은 지난 3월 미국 칼리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 인근 호텔에서 애정을 표현하는 모습이 목격됐다.

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관계자 3명에 따르면 당시 현장에 있던 한 목격자가 이 장면을 휴대전화 영상으로 촬영하자 이를 본 황 CEO의 경호팀이 해당 목격자를 격리한 뒤 비밀유지 계약에 서명하도록 한 것으로 알려졌다.

엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않았으며, 파월 부사장 역시 취재 요청에 즉각 응하지 않았다.

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앞서 황 CEO는 중국 스파이로 지목된 여성과의 외도 사실을 인정하고 사과했다. 특히 황 CEO는 지난 6월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아내를 향한 애정을 드러낸 바 있어 더욱 충격을 안겼다. 여기에 회사 내부 여성 임원과도 부적절한 관계를 맺었다는 추가 의혹까지 불거지면서 사생활 논란이 더욱 확산하는 모양새다.

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이러한 가운데 11일 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임 가능성을 포함해 거취 문제를 논의하기 위한 회의를 열 예정이라고 보도했다.

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anjee85@sportschosun.com