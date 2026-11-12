현직 변호사 "차예련, 학폭 맞아도 형사처벌 불가...가족 비난은 안 돼"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 차예련의 학교폭력 의혹을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 변호사가 과거 사건의 형사처벌 가능성과 법적 쟁점에 대한 의견을 밝혔다.

지난 11일 채널 '새로운 변호사들'에는 차예련의 학폭 논란을 다룬 영상이 공개됐다.

이날 김수열 변호사는 폭로 글에 실명이 적혀 있지 않더라도 특정성이 인정될 수 있다고 설명했다. 그는 "실명이 언급되지 않아도 일부 사람들만 알아볼 수 있다면 특정성이 인정된다"며 "어떤 한 사람으로 추론될 만한 단서가 있는지를 봐야 한다"고 말했다.

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최초 폭로 게시물이 임시 조치된 것에 대해서는 "게시글이 임시 조치됐다는 것만으로 허위로 판명됐다는 것은 아니다"라며 "당사자 사이에 권리 침해 여부에 대한 다툼이 예상되는 사유로 일시적으로 접근이 제한된 것"이라고 밝혔다.

특히 25년 전 발생한 학교폭력에 대한 형사처벌은 사실상 어렵다고 봤다. 김수열 변호사는 "폭로자가 25년 전에 자신이 당한 학교폭력에 대해 차예련에게 책임을 묻는다면 너무 오래전 일이라 어렵다"며 "폭행죄와 상해죄의 공소시효는 각각 5년, 7년으로 이미 지났다"고 설명했다.

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이어 "공소시효가 지나지 않았더라도 범행 당시 나이가 14세 미만이었을 수도 있다"며 "실제로 있었던 일이라고 하더라도 형사처벌은 사실상 어렵다"고 덧붙였다.

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다만 폭로자의 명예훼손 책임은 별도로 판단해야 한다고 강조했다. 그는 "학폭을 처벌할 수 있는지와 차예련이 폭로자를 명예훼손으로 고소했을 때 무조건 허위 사실이 되는지는 다른 문제"라고 말했다.

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피해 사실을 입증할 자료에 대해서는 "가장 좋은 건 동급생의 진술서나 괴롭힘을 당했던 당시의 일기, 주변에 하소연했던 내용, 의료기록 등을 찾아보는 것"이라고 조언했다. 그러면서 "뭐가 진실인지 알 수 없다. 섣불리 비난해서는 안 된다. 가족에게까지도 화살이 향하면 안 된다"고 당부했다.

앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 폭행과 괴롭힘을 당했다는 폭로 글이 올라왔다. 작성자는 학교 주변 건물 등에서 반복적으로 폭행을 당했고, 고막이 찢어지는 피해까지 입었다고 주장했다. 실명을 공개하지 않았지만 출생 연도와 출신 학교 등의 정보로 차예련이 지목됐다.

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이에 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 이어 "사실무근"이라는 입장을 유지하며 허위사실 유포와 인신공격에 법적으로 대응하겠다고 전했다.

tokkig@sportschosun.com