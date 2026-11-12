'6년 커플' 크러쉬♥조이, '삐그덕' 부르다 '손 톡톡'…깜짝 '럽스타'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 공개 열애 6년 차인 가수 크러쉬와 레드벨벳 조이가 깜짝 듀엣 영상으로 화제를 모은 가운데 영상 속 찰나의 손짓까지 팬들의 관심을 받고 있다. 두 사람이 손을 잡으려 했던 것 아니냐는 반응까지 나오면서 팬들의 이른바 '나노 단위 분석'이 이어지는 모습이다.

지난 11일 크러쉬는 자신의 공식 유튜브 채널과 SNS에 'Crush(크러쉬) - 삐그덕 Live with 조이(JOY)'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 연인 조이와 나란히 앉아 '삐그덕'을 부르는 크러쉬의 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴을 드러내지 않은 채 상반신 일부만 공개했지만 특유의 감미로운 음색과 자연스러운 호흡으로 달달한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

조이는 크러쉬의 반려견 두유를 품에 안은 채 노래를 불러 눈길을 끌었다. 두유 역시 조이의 품에서 편안하게 안겨 있는 모습으로 훈훈함을 더했다.

그런데 팬들이 주목한 것은 노래만이 아니었다. 온라인 커뮤니티 등에는 두 사람의 듀엣 영상 도입부를 짧게 편집한 영상이 공유되면서 새로운 관심을 끌고 있다. 영상 속 작은 손짓과 움직임을 반복해서 살펴보며 두 사람의 애정 표현을 찾아내는 팬들의 반응이 이어진 것.

Advertisement

한 팬은 "하 처음에 인사하라고 손 톡톡 치는 거. 손 잡으려고 하는 거 개 설레네"라는 글을 남기며 영상 속 손동작에 주목했다. 다른 게시물에는 "올해 최고로 설레는 인트로 드립니다"라는 문구까지 등장했다.

Advertisement

팬들은 얼굴도 나오지 않는 짧은 영상에서 두 사람의 사소한 몸짓까지 포착하며 설렘을 드러내고 있다.

Advertisement

공개 연애를 이어온 시간이 긴 만큼 자연스럽게 드러나는 편안함이 오히려 팬들의 마음을 사로잡은 셈이다.

듀엣 영상에 대한 반응도 뜨겁다. 누리꾼들은 "둘이 결혼하고 노래 100개 내주세요", "커플인 걸 떠나서도 음색 합이 레전드", "조이 버전이 진짜 제일 좋다", "그동안은 이것을 위한 빌드업이었다", "정식 듀엣곡도 내달라" 등 두 사람의 음악적 호흡과 변함없는 애정에 뜨거운 호응을 보내고 있다.

Advertisement

특히 이번 영상이 공개된 날은 11월 11일 빼빼로데이였다. 이에 팬들 사이에서는 "빼빼로데이에 이게 무슨 선물이냐", "지금까지 본 챌린지 중 제일 설렌다"는 반응도 나왔다.

앞서 크러쉬는 지난 10월 21일 아이유가 피처링한 신곡 '삐그덕'을 발매했다. 이후 악뮤 이수현, 아이브 레이 등 여러 아티스트와 함께 라이브 콘텐츠를 선보이며 신곡 홍보에 나섰다. 실제 연인인 조이와의 듀엣 영상까지 공개되면서 팬들이 기다렸던 특별한 조합이 완성됐다.

크러쉬와 조이의 인연 역시 음악에서 시작됐다. 두 사람은 지난 2020년 5월 크러쉬의 싱글 '자나깨나'에 조이가 피처링으로 참여하며 처음 호흡을 맞췄다. 이후 연인으로 발전했고 2021년 8월 열애 사실을 공식 인정했다.

Advertisement

이후 5년 넘게 공개 열애를 이어오며 연예계 대표 장수 커플로 자리 잡았다.

특히 크러쉬는 지난달 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'에 출연해 최고의 K팝으로 조이가 직접 작사한 레드벨벳의 '서핀 보이'를 꼽으며 애정을 드러내기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com