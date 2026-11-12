[공식]클라라, 10년 만 韓 예능 복귀..조윤희와 '돌싱 라이프' 공개(솔로라서2)

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[스포츠조선 김소희 기자]SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'에 배우 클라라가 새롭게 합류한다.

'솔로라서'는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 매력 만점 솔로들의 진솔한 일상을 담은 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 '솔로라서'는 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 2025년 3월 정규 편성됐으며, 호평 속에 시즌1을 성공적으로 마무리했다. 이러한 인기에 힘입어 한층 새로워진 모습으로 돌아오는 '솔로라서2'는 오는 12월 7일(월) 첫 방송을 앞두고 있다. 시즌2에서는 '원조 MC' 방송인 신동엽과 'NEW MC' 배우 조윤희가 호흡을 맞추며 프로그램에 새로운 활력을 더할 예정이다.

특히 '원조 몸짱'이자 '레깅스 시구'로 화제를 모은 '글로벌 여신' 클라라가 '솔로라서2' 출연을 확정해 기대를 모으고 있다. 클라라는 한국에서의 인기에 안주하지 않고 새로운 무대인 중국으로 진출해 '대륙의 여신'이자 '흥행 보증 수표' 배우로 자리매김했다. '사도행자: 특별수사대'(2016)를 시작으로 '정성', '대홍포', '유랑지구2' 등 클라라의 출연작들이 중국 박스오피스 1위를 기록, 누적 흥행 매출액이 약 2조 원에 달하며 남다른 흥행 파워를 입증했다.

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약 10년 만에 국내 예능에 복귀하는 클라라는 중국에서의 솔로 라이프는 물론, '열정 부자'이자 '워커홀릭'으로 살아가는 일상과 화려한 이미지 뒤에 감춰진 진솔한 이야기까지 가감 없이 공개할 예정이다. 국내를 넘어 해외에서도 큰 사랑을 받아온 클라라가 그동안 방송에서 보여주지 않았던 새로운 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

제작진은 "새로운 도전을 두려워하지 않고 중국에서 자신만의 영역을 개척해 온 클라라의 남모를 이야기가 '솔로라서2'를 통해 공개될 예정"이라며 "약 10년 만에 한국 예능에 복귀하는 클라라가 어떤 일상을 보여줄지 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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'흥행 보증 수표' 클라라의 새로운 일상과 MC 신동엽·조윤희의 호흡을 만날 수 있는 SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'는 오는 12월 7일(월) 첫 방송된다.