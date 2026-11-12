성유리 남편, '코인 상장 청탁' 무죄 확정.."억울함 진실 밝혀지길" 심경 재조명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가상자산거래소 빗썸에 특정 코인을 상장해 주겠다며 수십억 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 프로골퍼 출신 안성현이 대법원에서 무죄를 확정받았다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 오늘(12일) 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 배임수재 혐의로 기소된 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 함께 재판에 넘겨진 이상준 전 빗썸홀딩스 대표는 징역 2년에 집행유예 3년, 사업가 강종현은 징역 1년에 집행유예 2년이 각각 확정됐다.

안성현은 2021년 사업가 강종현으로부터 A코인을 빗썸 거래소에 상장해 달라는 청탁과 함께 현금 30억 원과 합계 4억 원 상당의 명품 시계 2개, 고급 레스토랑 멤버십 카드 등을 받아 이 전 대표와 나눠 가진 혐의로 재판에 넘겨졌다.

Advertisement

이와 별도로 안성현은 강종현에게 '이 전 대표가 상장 청탁금 20억 원을 빨리 달라고 한다'고 속여 돈을 받아낸 혐의도 받았다. 검찰은 안성현이 상장 청탁에 사용하겠다며 돈을 받아 놓고 실제로는 다른 용도로 사용하려 했다고 판단했다.

당시 이 전 대표는 빗썸 운영사인 빗썸코리아의 최대주주인 빗썸홀딩스 대표로, 가상자산 상장 심사 등 관련 업무를 총괄하는 위치에 있었다. 안성현은 이 전 대표와 오랜 친분을 이어온 사이로 알려졌다.

Advertisement

앞서 2024년 12월 열린 1심은 안성현에게 징역 4년 6개월을 선고했다. 이 전 대표와 강종현에게는 각각 징역 2년, 징역 1년 6개월을 선고했다.

Advertisement

당시 재판부는 현금 30억 원을 상장 청탁 대가로 받았다는 혐의에 대해서는 무죄로 판단했지만, 명품 시계 등 일부 금품을 수수한 혐의와 20억 원 사기 혐의는 유죄로 인정했다.

Advertisement

그러나 항소심에서는 판단이 뒤집혔다. 지난 2월 2심 재판부는 안성현에게 무죄를 선고했다. 재판부는 강종현이 돈을 상장 청탁의 대가로 건넸다는 취지로 진술한 내용을 그대로 믿기 어렵다고 판단했다.

또한 안성현이 강종현을 대신해 연예기획사에 20억 원을 투자했다는 설명에도 설득력이 있다고 봤다. 이에 따라 20억 원 사기 혐의 역시 무죄로 판단했다. 명품 시계를 받은 혐의에 대해서도 상장 청탁의 대가라기보다는 단순한 증여에 해당한다고 봤다.

Advertisement

이 전 대표는 항소심에서 징역 2년에 집행유예 3년으로 감형됐다. 재판부는 고가 시계 반환 등 일부 감경 사유를 인정했다. 고가 가방 2점은 몰수하고 1152만 원 상당의 추징도 명령했다. 강종현 역시 안성현의 무죄로 증재 금액의 상당 부분이 인정되지 않으면서 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형됐다.

결국 대법원이 항소심 판단을 그대로 확정하면서 안성현은 관련 혐의에 대해 최종 무죄 판결을 받게 됐다.

한편 안성현은 2005년 프로골퍼로 데뷔해 국가대표 상비군 코치로도 활동했다. 2017년 걸그룹 핑클 출신 성유리와 결혼했으며, 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다.

Advertisement

남편의 사건이 불거진 이후 성유리 역시 심경을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"고 털어놓으며 안타까운 마음을 드러냈다.

이후 남편의 사건으로 방송 활동을 잠시 중단했던 성유리는 지난 5월 홈쇼핑을 통해 방송에 복귀했다. 안성현은 지난 6월 보석으로 석방됐으며, 이번 대법원의 무죄 확정으로 오랜 법적 공방에도 마침표를 찍게 됐다.