'곧 단독콘서트' 리센느, 또 앵콜 라이브로 시끌.."총체적 난국"VS"무난해"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 리센느가 첫 단독 콘서트를 앞둔 가운데, 또 1위 앵콜 라이브로 도마 위에 올랐다.

리센느는 신곡 'With'로 지난 10일 SBS Life 음악방송 '더쇼'에 이어, 11일 MBC every1, M '쇼챔피언'에서도 1위 트로피를 거머쥐었다.

이에 멤버들은 두 차례 앵콜 무대 모두 라이브로 소화했다. 앵콜 라이브는 보컬이 포함된 AR 없이 생목소리로 노래하는 만큼 가수들의 진짜 가창력을 확인할 수 있는 무대로 여겨진다.

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먼저 '더 쇼' 무대에서 리센느는 불안한 음정 처리와 힘이 실리지 않은 목소리, 아쉬운 가창력으로 아쉬움을 샀다. 미나미, 제나, 리브는 비교적 무난하게 소화했지만 원이와 메이는 노래를 이어가는 내내 불안한 모습을 보였다.

이어진 '쇼 챔피언' 무대도 크게 다를 건 없었다. 보컬이 안정적인 멤버들이 조금 더 나은 모습을 보였을 뿐, 전반적인 라이브에 대한 아쉬움은 여전했다.

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이후 온라인에서는 부정적인 평가가 우세한 가운데 일부 옹호 의견도 나왔다. "총체적 난국", "서서 부르는 앵콜 무대에서도 음정이 저렇게 흔들리면 어떡하나", "실력 인증 못하면 그냥 유튜버 되는 것", "저 실력에 어떤 간절함이 있는 건가" 등 혹평과 "이 정도면 무난하다", "괜찮은데 이런 혹평은 1군돌의 숙명", "잘 부르는데 댓글 뭐냐" 등 의견이 맞붙었다.

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한편 리센느는 2014년 'UhUh'로 데뷔했으며 올해 원이의 개인 유튜브 채널이 주목받으며 대세로 떠올랐다. 이에 'LOVE ATTACK'이 발매 2년 만에 역주행하고 음악방송 1위까지 차지하는 등 상승세를 탔다. 오는 2027년 2월 19일부터 21일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 첫 콘서트 '2027 RESCENE CONCERT < NOTES : BLOOMING > IN SEOUL'을 개최한다.

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joyjoy90@sportschosun.com