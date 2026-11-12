넥슨, '카트라이더 러쉬플러스' 시즌 42 '비밀화원' 업데이트

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넥슨의 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'가 새로운 시즌 테마와 함께 연말까지 이어지는 콘텐츠 확장에 나선다.

넥슨은 12일 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌 42 '비밀화원'을 업데이트했다고 밝혔다.

이번 시즌은 시간을 잊은 비밀스러운 환상의 공간을 콘셉트로 꾸며졌다. 핵심 콘텐츠인 신규 하이라이트 카트로는 레이스의 긍지를 수호하는 '백기사 아니스'와 '흑기사 크로코'가 등장했다. 스피드 카트 '제이드 커비'와 아이템 카트 '스틸러', '크리스탈 스위피', '아기 복돼지' 등 신규 카트 4종도 추가됐다.

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캐릭터와 펫도 새롭게 선보인다. '마카롱', '아티스트 브로디', '하트퀸 미즈 로두마니', '파브르 배찌', '사진작가 첸첸' 등 캐릭터 5종과 '마술사 토끼' 플라잉 펫, '무지개뿔 사슴', '체리맛 진저 쿠키' 펫 등이 레이서들을 만난다.

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새로운 미니 러쉬팜 콘텐츠 '판타지 가든'도 내년 1월 6일까지 운영한다. 판타지 테마의 작물을 재배하고 수확하는 방식으로, 일괄 재배와 수확 기능을 지원한다. 작물을 통해 얻은 판타지 코인으로 최대 60레벨까지 성장할 수 있으며, 단계에 따라 건전지 최대 430개와 시크릿 키 15개 등을 획득할 수 있다.

시즌 개막을 기념한 이벤트도 이어진다. 오는 23일까지 접속과 랭킹전 참여 등 미션을 완료하면 K코인과 시즌 코인, 영구 아이템 '빵빵 스키드' 등을 받을 수 있다. 시즌 코인은 내년 1월 6일까지 교환소에서 '크리스탈 스위피', '서킷 러버 티이라', '마라톤 비행선' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다.

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20일부터는 '비밀의 로즈게이트'와 '비밀화원을 찾아온 사슴' 이벤트가 시작된다. 접속과 랭킹전, 대전 퀘스트 등을 수행하면 영구 아이템 '로즈게이트 번호판'과 '무지개뿔 사슴 펫' 등을 획득할 수 있다. 이밖에 27일부터 12월 21일까지는 주행 거리와 랭킹전 승리 등을 조건으로 이벤트 조각을 지급하며, 이를 활용해 '하트킹 풍선'과 남녀 영구 코스튬 '슈가캔디' 등을 교환할 수 있다.

또 19일부터 23일까지 수능 기념 특별 출석 이벤트를 진행하며, 11월 27일부터 4주간 열리는 연말 출석 챌린지를 통해 건전지 최대 80개와 어드벤처 코인 200개를 지급한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com