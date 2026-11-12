김명민, ♥아내 임신 중 무슨 일...연기 인생 접고 이민 결심 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김명민이 작품 무산 후 임신한 아내가 스트레스로 아이가 잘 자라지 못한다는 말을 듣고 연기를 포기, 이민까지 결심했다고 털어놨다.

지난 11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 김명민이 게스트로 출연하는 다음 주 방송 예고편이 공개됐다.

영상 속 김명민은 과거 작품이 중도에 무산됐던 당시를 떠올리며 "작품이 중간에 엎어졌다. 아내가 임신을 했을 때였는데 아이가 크지 못하고 있다고 하더라"라며 "아내가 '극심한 스트레스에 놓였구나'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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그는 "모든 화살을 나 스스로에게 꽂기 시작했다"라면서 "그때 '떠나자'라고 결심을 했었다"라고 연기를 포기하고 외국 이민까지 결심할 만큼 힘겨웠던 순간을 고백했다.

또한 데뷔 30년 만에 예능 첫 출연이라는 김명민은 "솔직히 내가 할 말과 못 할 말을 잘 가리질 못한다. 한 번 쏟아내면 아무 말이나 한다"라고 솔직한 입담을 뽐내 본 방송에 대한 기대를 높였다.

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김명민은 2001년 결혼해 2004년생 아들을 두고 있다. 김명민이 연기를 포기하고 이민까지 생각했던 당시의 사연과 그동안 공개하지 않았던 이야기는 오는 18일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개될 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com