정선희, 몰라보게 마른 근황 깜짝..김영철 "왜 자꾸 살이 빠져, 미스코리아 나가려고?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 정선희가 한층 날씬해진 근황으로 눈길을 끌었다.

지난 11일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 "둘이 무슨 사이야...? 발렌타인 데이에 정선희한테 가방 사줬다는 김영철"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 정선희와 김영철이 만나 책을 주제로 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

본격적인 책 소개에 앞서 김영철은 정선희를 보자마자 달라진 외모부터 언급했다. 그는 정선희의 모습을 유심히 살펴보더니 "살이 왜 자꾸 빠지냐. 혹시 미스코리아 나가려고 그런 거냐"라고 너스레를 떨었다.

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이에 정선희는 "그냥 코리아다. 미스는 아니고"라고 단호하게 받아쳐 웃음을 안겼다. 김영철은 여기서 멈추지 않고 "미스 춘향부터 (나가봐라)"라고 농담을 이어갔다. 그러자 정선희는 "춘향이보다는 월매 쪽이다. 나 메타인지 잘한다"라고 재치 있게 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김영철은 정선희의 달라진 모습이 여전히 신기한 듯 "누나 진짜 말랐다. 얼굴 경락받았냐"고 다시 한번 물었다. 이에 정선희는 "그게 아니다. 운동을 쉬면서 근육이 빠져서 그렇다"고 설명했다.

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평소 거침없는 입담과 특유의 유머 감각으로 사랑받아 온 두 사람은 이날도 시작부터 유쾌한 티키타카를 이어갔다. 특히 정선희는 자신의 외모를 소재로 한 농담에도 능청스럽게 받아치며 변함없는 예능감을 뽐냈다.