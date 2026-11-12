'혼전순결' 유하진♥강균성, 결혼 2주 만 부부예능行…'동상이몽2' 합류[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 노을 강균성이 14세 연하 아내 유하진과 결혼한 지 불과 2주 만에 부부 예능에 동반 출격한다. '혼전순결'을 지켰다고 공개적으로 밝혀 화제를 모았던 두 사람이 신혼 생활을 공개할 예정이어서 관심이 쏠린다.

12일 OSEN에 따르면 강균성과 유하진 부부는 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 새로운 운명 커플로 합류한다.

두 사람은 지난 10월 30일 서울 강남구 청담동의 한 예식장에서 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 결혼한 지 2주도 채 지나지 않은 신혼부부가 관찰 예능에 출연한다는 점에서 눈길을 끈다.

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이번 방송에서는 두 사람의 결혼식 현장부터 갓 시작한 신혼 생활까지 공개될 것으로 알려져 기대를 모은다.

앞서 강균성은 혼전순결에 대한 확고한 신념을 여러 방송에서 밝혀온 인물이다. 특히 유하진과 결혼을 발표한 뒤에는 두 사람이 함께 혼전순결을 지켜왔다고 고백해 화제를 모았다.

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지난달 14일 방송된 MBC '라디오스타'에서 강균성은 14세 연하 유하진과 교제 8개월 만에 결혼을 결정하면서 혼전임신설까지 불거졌다고 털어놨다.

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당시 그는 "저희는 서로 사랑을 안 나눴다. 경험이 없다"며 혼전임신설을 부인했다. 그러면서 "결혼할 친구를 만나니까 이 친구랑은 지켜야겠더라"며 "진정한 허니문이다. 우리는 기대감이 크다"고 솔직한 심경을 전해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

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두 사람의 러브스토리 역시 남다르다. 강균성과 유하진은 무려 9년 전 처음 인연을 맺었다. 당시 강균성은 37세, 유하진은 23세로, 14세라는 나이 차이가 부담스러워 몇 차례 식사를 한 뒤 더 이상 만남을 이어가지 않았다고 밝혔다. 그러나 9년이 흐른 올해 2월, 지인의 소개로 우연히 재회하면서 두 사람의 운명은 달라졌다.

오랜 시간이 지나 다시 만난 두 사람은 연인으로 발전했고, 약 8개월 만에 결혼을 결심했다.

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강균성은 유하진에 대해 "같이 성장할 수 있고 나를 내려놓게 하는 사람"이라며 깊은 애정을 드러내기도 했다.

결혼식 역시 화제를 모았다.

지난달 30일 열린 예식에는 가족과 친지, 동료 연예인들이 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다. 특히 노을 멤버들과 가수 폴킴이 축가를 맡았고 강균성은 직접 노을의 대표곡 '청혼'을 부르며 신부를 향한 마음을 전했다.

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한편 강균성은 2002년 노을로 데뷔해 '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워' 등으로 사랑받았다. 유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔한 배우로 드라마 '어서와', '얼어죽을 연애따위', 연극 '임대아파트' 등에 출연했다.

강균성·유하진 부부가 출연하는 '동상이몽2'는 오는 12월 방송될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com