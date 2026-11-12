펄어비스 '붉은사막'·크래프톤 '서브노티카 2', 골든 조이스틱 어워드 수상

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펄어비스의 '붉은사막'과 크래프톤의 '서브노티카 2'가 글로벌 게임 시상식에서 나란히 수상하며 세계 시장에서 존재감을 드러냈다. '붉은사막'은 올해의 PC 게임에 선정됐고, '서브노티카 2'는 최고의 얼리 액세스 게임 부문을 차지했다. 장르와 개발 방식은 다르지만 글로벌 이용자들의 선택을 받았다는 점에서 의미가 있다.

펄어비스는 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)'가 영국 런던에서 열린 '골든 조이스틱 어워드 2026'에서 '올해의 PC 게임'을 수상했다고 밝혔다. 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2' 역시 '최고의 얼리 액세스 게임' 부문 수상작에 이름을 올렸다.

올해로 44회를 맞은 골든 조이스틱 어워드는 1983년 시작된 세계에서 가장 오래된 대중 투표 기반 게임 시상식이다. 게임 전문 매체와 업계 전문가의 평가뿐 아니라 전 세계 이용자들이 직접 참여하는 투표를 통해 수상작을 선정한다는 점에서 글로벌 시장의 대중적인 평가를 확인할 수 있는 무대로 꼽힌다.

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'붉은사막'은 이번 수상으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 다시 한번 확인했다. 앞서 영국 게임 개발자 컨퍼런스가 주최하는 '디벨롭 스타 어워드'에서 '기술 혁신상'을 받았으며, '중국 게임 혁신 어워드 2026'에서도 '최고의 인터내셔널 게임'에 선정됐다.

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콘텐츠 확장도 이어지고 있다. 지난달 30일 첫 다운로드 콘텐츠(DLC)인 '미지의 여정'을 선보였으며, 글로벌 리뷰 평점 사이트 메타크리틱에서 83점을 기록하는 등 평가에서도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 현재 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어, 애플 맥에서 플레이할 수 있다.

'서브노티카 2'는 얼리 액세스 단계에서 거둔 성과와 이용자 커뮤니티와의 협업이 이번 수상으로 이어졌다. 2018년 전작 '서브노티카'로 같은 시상식에서 '올해의 PC 게임'을 수상했던 언노운 월즈는 후속작으로도 수상하며 시리즈의 글로벌 인기를 이어갔다.

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지난 5월 15일 얼리 액세스로 출시된 '서브노티카 2'는 출시 12시간 만에 누적 판매량 200만장을 기록했고, 22일 만에 500만장을 넘어섰다. 미지의 외계 해양 행성을 배경으로 한 오픈월드 생존 제작 게임으로, 시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 도입해 차별화를 꾀했다.

특히 이용자 피드백을 개발 과정에 적극 반영하는 오픈 디벨롭먼트 방식을 채택한 점이 특징이다. 얼리 액세스 기간 탐험과 생존 경험을 개선하는 한편 근접 음성 채팅과 소생 시스템 등 협동 플레이 기능을 추가해 왔다. 올해 말에는 새로운 탐험 지역과 해양 생물, 생물 군계, 탑승 장비 등을 포함한 대규모 콘텐츠 업데이트도 예정돼 있다.

이번 수상은 서로 다른 전략으로 글로벌 시장에 도전한 두 작품이 각자의 경쟁력을 인정받았다는 점에서 눈길을 끈다. '붉은사막'이 PC 게임의 완성도와 기술력을 앞세웠다면, '서브노티카 2'는 얼리 액세스 과정에서 이용자와 함께 게임을 발전시켜 온 개발 방식으로 호응을 얻었다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com