한국게임정책학회, AI 시대 K게임 산업 생태계 재편 논의…20일 부산 벡스코서 추계 공동 세미나, 게임 개발 자동화부터 정책 변화까지 조명

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인공지능(AI)이 게임 개발 현장에 빠르게 확산되면서 국내 게임산업의 개발 방식과 정책 환경도 변화의 갈림길에 섰다. 게임 기획과 프로그래밍 등 제작 과정의 효율성을 높이는 수준을 넘어 산업 생태계와 인력 구조, 관련 제도까지 재편할 가능성이 커지고 있기 때문이다.

한국게임정책학회는 국제 게임전시회 '지스타 2026'을 맞아 오는 20일 오후 1시 지스타가 개최되고 잇는 부산 벡스코 컨벤션홀 103호에서 'AI 전환 시대, K-게임의 미래와 산업 생태계 재편'을 주제로 '2026 추계 공동 세미나 및 학술대회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 AI 기술 발전에 따른 게임산업의 변화를 진단하고 국내 산업이 준비해야 할 정책적 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 산업계와 학계, 정책 및 법률 전문가들이 참여해 AI 기반 게임 개발의 실제 사례부터 정책 체계의 변화까지 폭넓게 다룬다.

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주제발표는 게임산업 정책, 개발 프로세스, 게임 기획 자동화 등 세 가지 축으로 진행된다.

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최승훈 한국게임산업협회 정책국장은 'AX와 게임산업 정책의 전환'을 주제로 AI 확산에 따른 산업 구조 변화와 정책적 대응 방향을 발표한다. AI가 게임 제작과 서비스 전반에 활용되는 상황에서 기존 정책 체계가 어떤 변화를 맞아야 하는지, 국내 게임산업의 경쟁력 확보를 위해 필요한 과제는 무엇인지 살펴볼 예정이다.

허준 신구대 교수는 GitHub에 축적된 개발 이력과 협업 데이터를 분석해 AI 시대의 게임 개발 환경을 조명한다. AI 기반 개발 도구가 코드 작성과 생산성에 미치는 영향뿐 아니라 코드 품질 관리와 개발자의 검증 역량 등 실제 개발 현장에서 고려해야 할 문제도 다룬다. 기술 도입에 따른 개발자의 역할과 협업 구조 변화를 살펴본다는 점에서 주목된다.

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최홍준 공주대 교수는 생성형 AI를 활용한 게임 기획서 자동 생성 워크플로우를 소개한다. 초기 아이디어 구상부터 기획 요소 구체화, 문서 작성에 이르기까지 AI를 활용하는 방법을 제시하고 게임 기획 업무의 효율성을 높일 수 있는 가능성을 논의한다.

주제발표 이후에는 조현래 한국게임정책학회 감사가 좌장을 맡아 종합토론을 진행한다. 김성준 한국콘텐츠진흥원 게임신기술본부장, 반형걸 변호사, 황지행 변호사, 신성한 게임물관리위원회 기획소통팀장이 참여해 AI 기술 확산에 따른 게임산업 생태계 변화와 제도적 대응 방안을 논의한다. 특히 AI 기반 개발과 기획 자동화가 산업 경쟁력에 미치는 영향은 물론 저작권과 관련 제도, 정책 환경 등 다양한 쟁점을 짚을 예정이다.

한국게임정책학회는 이번 행사를 통해 AI 기술이 게임산업 전반에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 산업계와 학계, 정책기관 간 협력 기반을 확대한다는 계획이다. 한국콘텐츠진흥원과 게임물관리위원회 등 게임산업 관련 기관 및 기업들이 후원과 협력에 참여한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com