신혜선, 시크한 블랙 드레스에 반전 볼하트...이 조합 옳다

블랑팡(BLANCPAIN) '레이디버드(Ladybird)' 컬렉션 탄생 70주년 기념 특별 전시 포토콜이 12일 서울 종로구 유스퀘이크에서 열렸다. 배우 신혜선이 포즈를 취하고 있다. 종로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 박재만 기자] 배우 신혜선이 우아하고 세련된 블랙 드레스 자태로 시선을 사로잡았다.

신혜선은 12일 서울 종로구 유스퀘이크에서 열린 블랑팡(BLANCPAIN) '레이디버드(Ladybird)' 컬렉션 탄생 70주년 기념 특별 전시 포토콜 행사에 참석했다.

이날 신혜선은 어깨 라인이 자연스럽게 드러나는 블랙 오프숄더 드레스를 착용해 우아하면서도 고혹적인 매력을 뽐냈다. 몸선을 따라 부드럽게 떨어지는 슬림한 실루엣과 발끝까지 길게 이어지는 맥시 기장이 단아하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다.

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여기에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 심플한 주얼리와 손목시계로 포인트를 더해 절제된 스타일링을 선보였다. 별다른 장식 없이도 드레스 자체의 우아한 실루엣이 돋보였다.

신혜선은 카메라를 향해 환한 미소와 함께 손을 흔들며 인사를 건넸고, 볼하트를 만들어 사랑스러운 매력까지 더했다.

블랑팡(BLANCPAIN) '레이디버드(Ladybird)' 컬렉션 탄생 70주년 기념 특별 전시 포토콜이 12일 서울 종로구 유스퀘이크에서 열렸다. 배우 신혜선이 포즈를 취하고 있다. 종로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

블랑팡(BLANCPAIN) '레이디버드(Ladybird)' 컬렉션 탄생 70주년 기념 특별 전시 포토콜이 12일 서울 종로구 유스퀘이크에서 열렸다. 배우 신혜선이 포즈를 취하고 있다. 종로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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