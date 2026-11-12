"현실고증 200%"…휘브 유건, 첫 연기도전부터 호평 일색

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브 유건이 '연기돌' 데뷔 합격점을 받았다.

최근 유건이 주연을 맡은 숏폼 드라마 '내 아이돌은 공익근무요원'이 공개됐다. 극중 유건은 독보적인 인기를 누리다 뜻밖의 사고로 시골 주민센터 사회복무요원으로 배치된 톱 아이돌 강빈 역을 맡았다. 그는 현실을 부정하며 영혼없이 시간을 보내고 허드렛일을 피하려 고군분투하는 모습까지 연예인병 말기 증상을 능청스럽게 그려내 눈길을 끌었다.

무대 위 강렬한 모습과는 달리 현실밀착형 코믹 연기를 완벽소화해낸 유건에게는 극찬이 쏟아지고 있다. '현직 아이돌이 직접 연기해서 그런지 현실고증 200%', '얼굴은 톱티어인데 코믹연기까지 잘해 반전 매력 터진다', '첫 연기인데도 안 오글거리고 너무 잘한다'는 등 호평이 이어졌다. 이에 '내 아이돌은 공익근무요원'은 본편 영상 공개 직후 원스토어 인기 순위 1위에 오르며 화제를 모으고 있다.

Advertisement

'내 아이돌은 공익근무요원'은 원스토어와 순샷을 통해 시청할 수 있다.

유건이 속한 휘브는 최근 팬콘 투어를 성공적으로 마무리 하며 글로벌 인기를 끌고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com