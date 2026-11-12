똑똑한 아이유, '중국 국적설' 악플러 신원확보…위자료 3천만 100원의 비밀[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 아이유가 드디어 악플러의 신원을 확인하게 됐다.

미국 캘리포니아 북부 연방지법 노엘 와이즈 판사는 5일(현지시각) 아이유 측이 메타를 상대로 제기한 증거개시 신청을 인용했다.

아이유 측은 지난해 3월부터 10월까지 메타가 서비스하는 SNS 플랫폼인 스레드에 아이유에 대한 표절 의혹과 중국 국적설 등의 허위 루머가 유포됐다며 지난 7월 가입자 이름 ,이메일 주소, IP, 전화번호 등 정보 제공을 요청하는 증거개시를 신청했다. 그리고 4개월 여만에 법원이 이를 인용한 것. 아이유 측은 이?날인 6일 법원에 송달증명서를 제출했다.

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그동안은 익명의 악플러를 고소하려 해도 메타나 구글 등 해외 플랫폼 본사가 개인 정보 보호를 이유로 신원을 공개하지 않아 어려움을 겪는 경우가 많았다. 그러나 아이브 장원영을 시작으로 다수의 스타들이 증거 개시 신청 제도를 이용해 악플러의 신원을 파악, 법적 응징을 하는데 성공하며 강력한 선례를 만들어 가고 있다.

물론 그 과정이 쉽지는 않다. 통상 국내 소송 개시와 동시에 미국 법원의 심리, 플랫폼의 검토와 회신 등의 복잡한 절차를 거쳐야 하고 현지 법률 대리인의 조력을 받아야 하기 때문에 막대한 시간과 비용이 소요된다. 또 법원의 증거개시 인용을 받았다 하더라도 플랫폼이나 가해자 측에서 이의를 제기하거나 정보 공개 범위가 제한될 위험도 있다. 만약 가해자가 가짜 이름이나 VPN 등을 사용했다면 가짜 정보가 넘어올 가능성도 무시할 수 없다.

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하지만 '어떻게든 잡는다'는 것을 보여주면서 익명성에 기댄 악플러들을 무력화 하는 경고를 던졌다는데 의의가 있다.

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무엇보다 인상적인 건 아이유의 소송 전략이다. 아이유 측은 위자료로 3000만 100원을 제시했다. 여기에는 '명시적 일부 청구'라는 조항도 달았다.

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명시적 일부청구는 '지금 청구하는 금액은 전체 손해배상금 중 일부로 추후 금액을 늘리겠다'는 의미다. 처음부터 수억원대 손해배상금을 청구하면 인지대도 기하급수적으로 높아지는데, 아직은 가해자 신원조차 확정되지 않은 상황이다. 따라서 최소금액으로 출발한 뒤 가해자 신원이 확정되고 나면 모든 손해를 정확히 계산하겠다는 것이다.

또 3000만 100원이라는 금액도 눈여겨 볼 필요가 있다. 민사소송법상 3000만원 이하의 소액재판은 판결 이유를 생략하고 결론만 적을 수 있다. 그러나 100원이라도 소송금액이 늘어나게 되면 단독 재판으로 넘어가 판결 이유를 상세히 기술해야 한다. 즉 아이유 측은 가해자의 범죄를 공식 기록으로 남기고 추후 다른 소송에서도 무기로 쓰겠다는 계산을 한 것이다.

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아이유 측은 가해자 신우너 정보를 확인하는대로 국내 법원에 피고 표시 정정 신청을 내고 손해배상 소송을 이어간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com