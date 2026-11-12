"40대 연예인, 10대 소녀들을 대기실로 부르더니…" 과거 의혹 재조명

사진출처=인스타그램, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 '브리튼스 갓 탤런트(Britain's Got Talent)' 심사위원이자 유명 코미디언 겸 아동책 작가인 데이비드 월리엄스(55)가 과거 10대 여성 팬들을 성인 보호자 없이 자신의 대기실로 초대했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

영국 매체 데일리메일은 월리엄스가 과거 ITV의 오디션 프로그램 '브리튼스 갓 탤런트' 심사위원으로 활동하던 시절, 미성년 여성 팬들을 대기실로 초대했다는 주장이 SNS를 통해 확산하고 있다고 보도했다.

당시 17세였다는 한 여성은 인스타그램에 과거 사진을 올리고 "44세 남성 유명인이 16~17세 소녀 4명을 어른 한 명도 없이 자신의 대기실로 초대하는 것을 왜 당연하게 생각했을까"라고 적었다.

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그녀는 "가끔 음료와 간식을 가져다주는 개인 비서만 있었을 뿐"이라며 "그 방송 제작사에서 일하던 사람들은 모두 이 상황을 봤을 텐데 아무도 문제를 제기하지 않았다"고 주장했다.

공개된 사진에는 월리엄스의 대기실에서 그와 함께 사진을 찍은 젊은 여성 팬들의 모습이 담겼다.

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이 여성은 월리엄스가 SNS를 통해 먼저 개인 메시지를 보내 자신을 프로그램 녹화 현장에 초대했으며, 이후 개인 비서를 통해 입장권 두 장을 전달했다고 설명했다.

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두 사람이 만난 정확한 시점은 확인되지 않았다. 다만 월리엄스가 2012년부터 10년간 브리튼스 갓 탤런트 심사위원으로 활동했고, 2022년 참가자에 대한 모욕적 발언이 공개된 뒤 프로그램에서 하차한 점을 고려하면 2015~2017년 무렵으로 추정된다고 데일리메일은 전했다.

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당시 월리엄스는 슈퍼모델 라라 스톤과 이혼 절차를 밟고 있었던 것으로 알려졌다. 여성은 자신이 미성년자였거나 18세였던 시기에 중년 남성인 월리엄스의 개인적인 고민을 들어주고 위로하는 역할까지 했다고 주장했다.

그녀는 추가 게시물에서 "그의 개인 전화번호도 알고 있었고 문자도 꽤 자주 주고받았다"며 "그가 라라 스톤과 이혼 문제로 힘들어할 때 자신의 속상한 마음을 털어놓곤 했다"고 적었다.

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이어 "나는 그를 위로했다. 당시 나는 18세였고, 45세 남성을 위로하고 있었다"고 덧붙였다.

이번 주장은 앞서 영국 가디언과 ITV 뉴스가 공동 취재를 통해 보도한 월리엄스의 미성년 여성 팬 접촉 의혹과도 맞닿아 있다.

당시 17세였던 A는 2015년 월리엄스에게 SNS로 개인 메시지를 받은 뒤 브리튼스 갓 탤런트 녹화 현장에 초대됐다고 밝혔다. 그녀는 13세 친구와 동행했으며, 현장에 도착한 뒤 월리엄스의 대기실로 안내받았다고 주장했다. 그곳에는 16세와 17세 여성 2명이 먼저 와 있었다고도 했다.

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A는 월리엄스와 소녀들이 대기실에 함께 있었으며, 다른 성인은 없었다고 주장했다. 다만 월리엄스 측 변호인들은 소녀들이 다른 성인 없이 월리엄스와 단둘이 남겨졌다는 소녀들의 주장을 부인했다.

월리엄스 측은 앞서 가디언·ITV 공동 취재에서 제기된 의혹을 부인해 왔다. 변호인들은 그가 미성년 여성을 그루밍하거나 유명인 지위를 이용해 부적절한 관계를 맺었다는 주장을 반박했다. 대기실에서 다른 성인 없이 소녀들과 함께 있었다는 주장 역시 사실이 아니라고 밝혔다.

월리엄스는 과거 브리튼스 갓 탤런트 참가자들을 향해 모욕적이고 성적으로 부적절한 발언을 한 사실이 공개돼 사과한 바 있다. 해당 발언은 비공개 대화 중 녹음된 것으로 알려졌으며, 그는 2022년 프로그램에서 하차했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com