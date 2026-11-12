'38세 득남' 남보라, 턱살 사라졌다..'리프팅 시술' 후 달라진 얼굴 대만족

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 얼굴 리프팅 시술에 만족감을 드러냈다.

12일 '남보라의 인생극장' 유튜브 채널에는 남보라가 얼굴 리프팅 시술을 한 영상이 공개됐다.

남보라는 피부과를 찾아 "출산 후 피부가 쳐지는 느낌"이라며 특히 턱 쪽 탄력 고민을 털어놨다. 이에 담당의는 "(턱 쪽이) 둥근 느낌이 있어서 리프팅을 했을 때 효과가 좋을 것 같다"라며 리프팅 시술을 권했다.

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남보라는 곧바로 시술을 받았고, 시술을 받는 중간 "육안으로 봐도 리프팅 되고 탄탄해진 게 느껴진다. 너무 좋다. 울퉁불퉁한 얼굴 라인이 깔끔하게 정리됐다"라며 만족감을 드러냈다. 시술 후 남보라 피부는 광채가 돌고 라인이 정리돼 얼굴선이 깔끔해졌다.

남보라는 집으로 돌아가 남편에게 "뭐 달라진 거 없어?"라고 물었고 남편은 "피부가 환해진 것 같다. 더 어려 보인다"라고 말했다. 남보라가 리프팅 시술을 받았다고 하자, 남편은 "팔자주름이 없어졌다"라며 깜짝 놀랐다. 또 남보라는 스킨 케어를 하며 "얼굴 라인이 계속 살아나서 턱으로 사과를 찍어 먹을 수 있을 정도"라며 다시금 흡족해했다.

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한편 남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며 지난 6월 아들을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com