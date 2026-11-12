성유리 남편, 20억 코인사기 무죄…핑클 완전체 컴백 날개[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 핑클 성유리의 남편이자 프로골퍼 안성현이 코인 사기 혐의와 관련 무죄를 선고받았다.

12일 대법원 3부 심리로 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 배임수재 등의 혐의로 기소된 안성현에 대한 상고심 선고공판이 열렸다.

이날 재판부는 검사의 상고를 기각, 무죄를 선고한 2심 판결을 유지했다.

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함께 재판에 넘겨진 이상준 전 빗썸홀딩스 대표는 징역 2년에 집행유예 3년, 사업가 강종현 씨는 징역 1년에 집행유예 2년이 각각 확정됐다.

안성현은 2021년 강씨로부터 특정 코인을 빗썸에 상장해 달라는 청탁과 함께 현금 30억원과 4억원 상당의 명품시계 2개 등을 받은 혐의를 받았다. 또 '이 전 대표가 상장 청탁금 20억원을 빨리 달라고 한다'며 강씨를 속여 별도로 청탁금을 받아내고 이를 다른 용도로 사용하려 한 혐의도 있다.

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2024년 12월 1심 재판부는 안성현에게 징역 4년 6개월을 선고했다. 상장 청탁금으로 현금 30억원을 받았다는 혐의는 무죄로 봤지만 명품 시계를 비롯한 금품 수수와 20억원 사기 혐의는 유죄로 판단한 것이다. 그러나 지난 2월 2심 재판부는 상장 청탁 대가로 돈을 줬다는 강씨의 진술을 믿기 어렵고, 안성현이 강씨를 대신해 연예기획사에 20억원을 투자했다는 설명에 설득력이 있다며 무죄를 선고했다. 명품 시계 등 금품 수수 혐의에 대해서도 단순 증여라고 봤다.

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안성현이 최종 무죄를 선고받으면서 2017년 부부의 연을 맺은 성유리의 활동에도 브레이크가 풀렸다.

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성유리는 이효리 옥주현 이진과 함께 핑클 완전체 컴백을 준비 중이다. 핑클은 2019년 JTBC 예능 프로그램 '캠핑클럽'을 통해 재회, 데뷔 21주년 기념 음원을 공개하기도 했지만 이는 어디까지나 프로젝트성 이벤트에 가까웠다. 반면 이번에는 데뷔 30주년을 향해 2년여에 걸쳐 새로운 음악과 공연, 다큐멘터리, 전시 등 다양한 콘텐츠를 준비하고 있다. 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클' 이후 약 21년 만의 정식 완전체 활동이 되는 셈이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com