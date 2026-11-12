AI인줄…임창정, '전국노래자랑' 라이브 어땠길래 "100만뷰 돌파"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 임창정이 레전드 발라더의 저력을 입증했다.

임창정은 8일 방송된 KBS1 '전국노래자랑' 2190회 충청북도 영동군 편에 초대 가수로 출연했다. 임창정이 '전국노래자랑' 무대에 선 것은 2022년 연말결선 이후 약 4년만의 일이다. 임창정은 자신의 대표곡 '소주 한 잔'을 라이브로 열창했다. 특유의 호소력 짙은 목소리와 독보적인 고음은 관객들은 물론 네티즌들의 마음까지 뒤흔들었다. 이 영상은 'KBS 레전드 케이팝' 채널을 통해 공개된 후 100만뷰를 돌파(11일 오후 10시 기준)했으며 '영화의 한 장면 같다' '이게 라이브가 맞냐' 'AI인줄'이라는 등 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

'소주 한 잔'은 임창정이 2003년 발표한 정규 10집 '바이' 타이틀곡으로 임창정의 실제 실연 경험을 녹여낸 현실적인 가사와 최고음 2옥타브 시(B4)에 이르는 고음으로 20년 넘게 사랑받고 있는 명곡이다.

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임창정은 전국 투어 '임창정'으로 팬들과 만나고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com