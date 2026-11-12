'학폭 피해' 곽튜브, 자퇴 후에도 협박 시달렸다.."죽이겠다고 해 4개월 은둔" ('블랭크')

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜브 곽튜브(본명 곽준빈)가 학교폭력 피해 사실을 털어놓는다.

EBS 인터뷰 콘텐츠 [BLANK](이하 블랭크)가 오는 11월 13일(금) 오후 5시, 여행 크리에이터 곽튜브와 학업을 중단한 열아홉 청소년 이유원의 만남을 공개한다. 비슷한 아픔을 겪었지만 서로 다른 시간을 살아온 두 사람은 빈칸이 적힌 질문 카드를 채우며 학교를 떠나던 날부터 지금의 자신을 만들기까지의 이야기를 나눈다.

블랭크는 학교 밖에서 자신만의 길을 만들어 온 선배와 같은 길 위에 선 청소년이 일대일로 만나, 빈칸이 담긴 질문 카드를 채우며 삶과 선택에 관해 대화하는 EBS의 인터뷰 시리즈다. '인생은 객관식이 아니다'라는 메시지 아래, 정해진 답이 아닌 각자의 가능성을 조명한다.

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두 사람이 마주한 첫 질문은 '학교 밖으로 나오던 날 가장 먼저 든 생각'이었다. 곽준빈은 '해방', 이유원은 '빼앗긴 내 인생의 골든타임'이라고 답했다. 이유원은 반복적인 폭력에 시달리고 머리에 에너지음료를 뒤집어쓰는 일까지 겪었다고 털어놓는다. 학교 안에서 해결책을 찾기 어려웠던 상황도 전한다.

곽준빈은 자신이 괴롭힘을 당했던 20여 년 전과 크게 다르지 않은 이야기에 놀라움을 드러낸다. 초등학교 6학년 때부터 고등학교 시절까지 이어진 피해를 부모님에게도 숨겼던 그는 자퇴 이후의 일도 공개한다. 학교를 그만둔 뒤에도 "찾아서 죽여버리겠다"는 협박을 받았고, 혹시 가해자가 찾아올까 두려워 약 4개월 동안 집 밖으로 나가지 못했다는 것이다.

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학교를 떠난 뒤에도 두려움은 계속됐다. 곽준빈은 검정고시 학원에 등록했지만, 교실에 앉아 있는 학생들이 과거 자신을 괴롭혔던 가해자들과 닮아 보여 학원에 다니기 어려웠다고 고백한다. 결국 보름 만에 학원을 그만뒀지만 검정고시에는 응시해 평균 86점을 받았다. 이유원 역시 혼자 공부해 평균 96점으로 검정고시에 합격한 경험을 전한다. 이유원은 바흐의 음악으로 힘든 시간을 견뎠고, 곽준빈은 해외로 나가고 싶다는 꿈과 축구에 대한 관심에서 버틸 힘을 얻었다고 회상한다.

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분위기가 달라진 것은 '다시 시작할 수 있도록 나를 움직이게 한 것은'이라는 질문에서다. 이유원은 '일기', 곽준빈은 '복수심'을 적었다. 이유원은 직접 쓴 일기를 읽으며 달라진 자신의 마음을 들려준다. 곽준빈은 자신을 괴롭혔던 사람들보다 성공하고 싶다는 마음이 도전의 원동력이 됐다고 고백한다.

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특히 곽준빈은 방송 신인상을 받던 순간을 떠올린다. 수상 소감에서 자신을 괴롭혔던 네 사람의 이름을 말할 생각까지 했지만, 정작 무대에 서자 감사한 사람들이 먼저 떠올랐다는 것이다. 성공을 통해 되갚고 싶었던 마음이 감사의 마음으로 바뀐 순간이었다.

이유원의 새로운 꿈을 응원하는 시간도 마련된다. 가수를 꿈꾸며 여러 차례 오디션에 도전했던 이유원은 곽준빈 앞에서 직접 노래를 부른다. 곽준빈은 노래 실력을 칭찬하면서도 긴장으로 목소리가 떨렸다는 점을 짚는다. 이어 자신이 겪었던 취업 면접 경험을 들려주며 계속 도전해 보라고 조언한다.

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뷰티와 콘텐츠 제작에도 관심이 있다는 이유원의 말에 곽준빈은 뜻밖의 약속을 건넨다. 앞으로 이유원이 자신의 채널을 만들면 출연하고, 직접 메이크업도 받아보겠다는 것이다. 촬영 말미에는 실제로 연락처를 교환하며 응원의 마음을 행동으로 옮긴다.

한국경제인협회(FKI), 한국청소년상담복지개발원과 함께하는 EBS 인터뷰 콘텐츠 [BLANK] 곽튜브 편은 11월 13일(금) 오후 5시 유튜브 'EBSCulture' 채널과 학교 밖 청소년 전용 플랫폼 YOUTH CAMPUS(youth.ebs.co.kr)에서 공개된다.

joyjoy90@sportschosun.com